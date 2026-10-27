Trong 10 ngày, lực lượng CSGT TPHCM phát hiện, lập biên bản 5.211 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với tổng số tiền phạt ước tính hơn 30,8 tỷ đồng.

Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, đơn vị đang tiếp tục triển khai chỉ đạo của Công an thành phố và Cục CSGT về tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT).

Công tác tuyên truyền kết hợp kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn được triển khai đồng bộ trên đường bộ và đường thủy.

Theo thống kê, từ ngày 15/10 đến 25/10, lực lượng CSGT TPHCM phát hiện, lập biên bản 5.211 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên đường bộ.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên đường phố TPHCM. Ảnh: CSGT

Trong đó, có 4.605 trường hợp điều khiển mô tô, xe gắn máy; 602 trường hợp điều khiển xe thô sơ và phương tiện khác; 4 trường hợp điều khiển ô tô con.

Tổng số tiền phạt ước tính hơn 30,8 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 5.211 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với 962 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 1.253 trường hợp.

Đáng chú ý, có 2.199 trường hợp vi phạm ở mức nồng độ cồn trên 0,4 mg/l khí thở, thuộc mức vi phạm cao nhất theo quy định hiện hành. Số liệu này cho thấy tình trạng người điều khiển phương tiện sử dụng nhiều rượu, bia trước khi lái xe vẫn đáng lo ngại, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Trên đường thủy, lực lượng CSGT kiểm tra 437 lượt phương tiện, phát hiện và lập biên bản một trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với số tiền phạt 4 triệu đồng.

Lực lượng CSGT đường thuỷ kiểm tra nồng độ cồn các tài công. Ảnh: CSGT

Dùng mô tô đặc chủng tuần tra, ngăn người vi phạm né chốt

Để chủ động phòng ngừa vi phạm, Phòng CSGT TPHCM bố trí lực lượng trên các tuyến giao thông trọng điểm, quốc lộ, đường tỉnh, đường nội đô, đường liên xã và các tuyến kết nối với trục giao thông chính.

Hoạt động kiểm soát tập trung tại các khu vực gần quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán nhậu, khu công nghiệp, khu chế xuất và những đoạn đường thường xảy ra tai nạn.

Đáng chú ý, lực lượng CSGT sử dụng mô tô đặc chủng tuần tra cơ động quanh khu vực kiểm soát, kịp thời phát hiện các trường hợp quay đầu xe, rẽ vào đường nhánh hoặc ngõ nhỏ nhằm né tránh lực lượng chức năng.

Đại diện Phòng CSGT TPHCM cho biết, mục tiêu của đợt cao điểm không chỉ là xử phạt mà còn hướng đến nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân.

Thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền thông điệp “Đã uống rượu bia - Không lái xe”, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông.