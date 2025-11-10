Theo Axios, các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 9/11 đã tiết lộ về việc lượng vũ khí trị giá hơn 5 tỷ USD mà nước này định xuất khẩu sang các thành viên NATO bị đình trệ, bao gồm nhiều lô hàng có kế hoạch chuyển tiếp tới Ukraine.

"Cuộc đối đầu về chính sách giữa đảng Dân chủ và Cộng hòa đã khiến chính phủ đóng cửa 40 ngày. Tình trạng này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả các đồng minh, đối tác lẫn ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ trong việc cung cấp những năng lực thiết yếu ra nước ngoài", nguồn tin của Axios cho biết.

Quan chức Mỹ tiết lộ, việc bàn giao các loại vũ khí như tên lửa không đối không AMRAAM, tổ hợp tên lửa HIMARS hay hệ thống chiến đấu Aegis cho các nước như Đan Mạch, Croatia và Ba Lan đều bị ảnh hưởng. Dù không nêu rõ điểm đến cuối cùng của các lô hàng này, nhưng chúng thường được sử dụng để hỗ trợ cho Ukraine.

Vũ khí Mỹ chuẩn bị được gửi tới châu Âu. Ảnh: CEPA

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cũng chỉ trích đảng Dân chủ vì gây ra tình trạng bế tắc chính trị ở Thượng viện.

"Đảng Dân chủ đang cản trở các thương vụ xuất khẩu vũ khí quan trọng cho các đồng minh NATO, gây tổn hại đến nền công nghiệp quốc phòng Mỹ và đe dọa an ninh của chúng ta cũng như các đối tác", ông Pigott nói.

Theo truyền thông Mỹ, việc chính phủ đóng cửa khiến Quốc hội chưa thể phê duyệt kịp thời các đơn xuất khẩu vũ khí, trong khi cơ quan chịu trách nhiệm báo cáo các thương vụ vũ khí hiện chỉ hoạt động với 25% nhân sự.

Ở thời điểm hiện tại, lưỡng đảng Mỹ đã đạt được một thỏa thuận nhằm mở cửa lại chính phủ, đảm bảo toàn bộ nhân viên liên bang bị buộc nghỉ việc tạm thời trong thời gian đóng cửa sẽ được trở lại làm việc và nhận đủ lương.