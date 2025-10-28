Thủ tướng Hungary Orban. Ảnh: TASS

Tuần trước, ông Trump công bố lệnh trừng phạt đối với 2 công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil cũng như hàng chục công ty con của họ nhằm gây áp lực buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải đàm phán một lệnh ngừng bắn với Ukraine. Lệnh trừng phạt này cũng mở đường cho các hình phạt thứ cấp nhằm vào các tổ chức nước ngoài xử lý các giao dịch với những công ty nằm trong "danh sách đen".

Tổng thống Trump áp đặt các lệnh trừng phạt mới với Nga sau khi hội nghị thượng đỉnh cấp cao giữa ông và Tổng thống Putin tại Budapest, Hungary bị hủy bỏ.

Theo báo Telegraph, khi được hỏi có phải ông Trump đã phạm sai lầm khi gây sức ép quá mức với Moscow hay không, ông Orban đáp: "Theo quan điểm của Hungary là có và chúng tôi đang tìm cách giải quyết vấn đề này, trên hết là vì Hungary".

Hungary và Slovakia là 2 nước nhập khẩu năng lượng chính của Nga. Thủ tướng Orban, người sẽ tới Mỹ vào tuần tới, đã cố gắng duy trì mối quan hệ thân thiện với cả Tổng thống Putin lẫn Tổng thống Trump. Hungary hiện phụ thuộc 86% vào nguồn cung dầu mỏ từ Nga. Các bộ trưởng của nước thành viên NATO này cho biết, là một quốc gia không giáp biển, Hungary có rất ít lựa chọn và phải tiếp tục mua năng lượng của xứ sở bạch dương.

Theo Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto, do lệnh trừng phạt của Mỹ tới cuối tháng 11 mới có hiệu lực nên hiện lệnh này không gây ra bất kỳ vấn đề nào hay làm giảm lượng dầu Budapest nhập khẩu từ Nga.

Ukraine từ lâu đã khuyến khích các đồng minh trừng phạt ngành năng lượng của Nga. Kiev lập luận, việc tước đoạt nguồn thu từ dầu mỏ sẽ hạn chế khả năng tài trợ cho các hoạt động quân sự của Moscow tại Ukraine.

Lukoil và Rosneft là những bộ phận quan trọng của nền kinh tế Nga. Tổng cộng, hai công ty này tạo ra gần một nửa sản lượng dầu thô xuất khẩu của đất nước và khoảng 3 triệu thùng mỗi ngày. Là công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Nga, Lukoil chiếm khoảng 15% sản lượng quốc gia và 2% sản lượng toàn cầu.