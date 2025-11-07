Theo đài RT, Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 6/11 thông báo, các nước thành viên của khối lần đầu tiên đã vượt qua Nga về khả năng sản xuất đạn dược kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bùng nổ vào cuối tháng 2/2022.

"Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng ta đã xây dựng hàng chục dây chuyền sản xuất mới và mở rộng quy mô các cơ sở sẵn có. NATO đang sản xuất đạn dược ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ qua. Chúng ta đã đảo ngược tình thế. Cho tới gần đây, Nga vẫn có sản lượng đạn dược nhiều hơn tất cả thành viên NATO cộng lại, nhưng giờ thì không còn nữa", ông Rutte cho biết.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: X/@SecGenNATO

Tổng thư ký NATO nhấn mạnh, thành tích trên đạt được do các quốc gia thành viên đã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035. Tuy vậy, ông Rutte cho rằng mức tăng này vẫn chưa đủ để đối phó với các nguy cơ toàn cầu, đồng thời kêu gọi gia tăng sản xuất hệ thống phòng không và máy bay không người lái (UAV).

Ở thời điểm hiện tại, NATO cũng đang tăng cường hợp tác với các đối tác châu Âu, Ukraine, Nhật Bản và Australia nhằm mở rộng sản xuất và đẩy nhanh tiến độ giao hàng.

Ngược lại, Moscow đã nhiều lần khẳng định không có ý định gây hấn với bất kỳ nước thành viên NATO nào, đồng thời cáo buộc các tuyên bố của NATO về "nguy cơ từ Nga" chỉ là lý do biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự.

Theo RT, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, chính phủ Nga đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng so với những năm trước đó. Vào cuối tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ, nước này đang chi 13.500 tỷ rúp (6,3% GDP) cho quốc phòng và sản lượng vũ khí của nước này đã tăng đáng kể.