Các golfer tham gia ở 3 giải đấu gồm: Giải Chuyên nghiệp, giải Nghiệp dư nam và giải Nghiệp dư nữ. Đặc biệt, giải Chuyên nghiệp thuộc hệ thống VGA Tour Development, với tổng giá trị quỹ thưởng lên tới 150 triệu đồng.

Giải Golf Hà Nội mở Rộng (Hanoi Open) tiền thân là giải đấu chào mừng Đại Lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, từng được ghi vào Sách kỷ lục Việt Nam.

Trong khuôn khổ giải đấu lần này, Hội golf TP Hà Nội (HNGA) cũng phát động cuộc thi: “Golf Hà Nội – Hành trình Lịch sử & Khát vọng” – nơi sưu tầm, lưu giữ nguồn tư liệu quý giá về lịch sử golf Thủ đô, nhằm tôn vinh những đóng góp của các thế hệ golfer đối với sự phát triển của phong trào golf Hà Nội.