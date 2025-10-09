Chỉ còn 7 ngày nữa sẽ kết thúc Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2/12/1960-2/12/2025) và Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025. Chương trình diễn ra trong vòng 65 ngày, từ 13/8 đến hết 16/10.

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chia sẻ về sự "kề vai trong thử thách" của hai nước Việt Nam - Cuba. Ảnh: Minh Hiển

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho hay: Tính đến ngày 9/10, gần 2,2 triệu lượt người Việt đã tham gia ủng hộ nhân dân Cuba. Tổng số tiền tiếp nhận ở cả Trung ương và địa phương vượt con số 500 tỷ đồng (riêng ở Trung ương Hội đã tiếp nhận 468,7 tỷ đồng). Đây là một trong những cuộc vận động có thời gian không dài nhưng số lượng người tham gia lớn nhất từ trước đến nay.

Số tài khoản: 2022 - Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank). Nội dung chuyển khoản: CUBA. Chủ tài khoản: TW HOI CHU THAP DO VIET NAM. Thông tin tiếp nhận ủng hộ của Chương trình

Ngày 1/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ông Đỗ Văn Chiến – Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trao tặng đợt 1 gần 385 tỷ đồng cho nhân dân Cuba.

“Số tiền quyên góp được sẽ dành để hỗ trợ người dân Cuba khắc phục khó khăn trong cuộc sống hàng ngày về lương thực, thực phẩm, vật tư y tế, thuốc men, năng lượng, điện, xăng dầu… Chúng tôi cũng mong bạn sẽ sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ cho một số công trình nhân đạo mang tính bền vững như cải tạo trường học, bệnh viện, nhà máy sản xuất đồ nhu yếu phẩm giúp nhân dân Cuba… Đây là quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, chúng ta không áp đặt mà để các bạn Cuba quyết định sử dụng một cách hiệu quả nhất trong bối cảnh bộn bề khó khăn”, ông Hải Anh chia sẻ.

Những câu chuyện xúc động về sự “kề vai trong thử thách”

Nhấn mạnh rằng chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba góp phần khẳng định thông điệp “Việt Nam – Cuba mãi mãi kề vai trong thử thách, chia sẻ giữa gian nan”, Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhắc lại một số câu chuyện trong quá khứ mà nhiều người có thể chưa biết.

Những năm tháng kháng chiến gian khổ của đất nước, thiếu thốn mọi bề, Việt Nam rất cần sự hỗ trợ, đoàn kết của nhân dân thế giới. Cuba luôn sẵn sàng hỗ trợ từ mặt trận đấu tranh ngoại giao đến các phong trào cách mạng cánh tả ủng hộ nhân dân Việt Nam, và nhiều hành động thiết thực khác.

“Những năm 1960, Chủ tịch Fidel Castro đã quyết định xuất 6 triệu USD tiền mặt mua trang thiết bị, công cụ, máy móc đưa lên tàu vận chuyển về Việt Nam để giúp xây dựng đường Trường Sơn. Nhờ sự trợ giúp quý báu này, Việt Nam đã có con đường Trường Sơn huyền thoại. Rất nhiều sĩ quan, chiến sĩ của Cuba đóng vai là những kỹ sư cầu đường, kỹ sư công trình sang Việt Nam, trong đó nhiều người đã hy sinh”, ông Hải Anh xúc động kể.

Năm 1973, ngay sau khi Quảng Trị được giải phóng, Tổng tư lệnh Fidel Castro là người đầu tiên và duy nhất trên thế giới vượt vĩ tuyến 17 vào thăm Quảng Trị. Tại đó, ông đã nhắc lại tuyên bố mà ông đã nói từ năm 1966: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” - một tuyên bố bất hủ, mãi mãi sống trong trái tim, tâm hồn của người Việt Nam.

Thời kỳ Việt Nam tiến hành đổi mới, dù không hề dư dả, thậm chí còn không ít khó khăn, Cuba vẫn là người bạn đồng hành thủy chung, giúp Việt Nam xây dựng nhiều công trình quan trọng như Bệnh viện Đồng Hới, Tuyến đường Xuân Mai - Sơn Tây – Đá Chông, Khách sạn Thắng Lợi…

Hiện đã có 2 triệu lượt người tham gia ủng hộ Cuba. Thành công của cuộc vận động không chỉ thể hiện ở số tiền mà khẳng định tình cảm trước sau như một của Việt Nam với Cuba. Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương.

Về phía Việt Nam cũng không thể quên “người bạn”, “người anh em” trong những lúc gian nan. Năm 2008, Việt Nam đã từng vận động giúp đỡ Cuba 200 nghìn USD để kịp thời khắc phục khó khăn do thiên tai.

Những năm gần đây, do bị bao vây cấm vận, cộng thêm tác động của đại dịch Covid-19, năm 2024 lại gánh chịu 2 cơn bão khốc liệt quét qua khu vực miền Đông và miền Trung, 1 cơn địa chấn ở thềm lục địa phía Đông, đất nước và nhân dân Cuba lâm vào cảnh thiếu thốn nặng nề, từ lương thực, thực phẩm, đến thuốc men, vật tư y tế năng lượng, nguyên liệu, điện, đồ dùng thiết yếu hàng ngày, phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc…

Việt Nam là quốc gia đầu tiên được cấp đất nông nghiệp sản xuất tại Cuba, giúp bạn triển khai các mô hình canh tác. Sự hỗ trợ của Việt Nam có thể đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu lương thực của Cuba trong 1 năm. Trong số 2/3 còn lại, Việt Nam cũng là một trong những nhà cung cấp chính, với nhiều chính sách ưu đãi như cho trả chậm tiền mua lương thực.

Dự kiến bên cạnh các mô hình canh tác nông nghiệp, Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Cuba triển khai các mô hình về năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời, sản xuất đồ gia dụng hàng ngày, vật liệu xây dựng…

Thời gian tới, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Cuba triển khai việc chuyển giao nguồn lực hỗ trợ và thông tin kết quả sử dụng tại Cuba.