Chiều nay, sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện với đất nước Cuba anh em.

Chủ tịch Quốc hội Cuba bày tỏ tình đoàn kết, chia sẻ với Việt Nam về những khó khăn và hậu quả nặng nề của cơn bão số 9, số 10 vừa qua.

Ông cảm ơn Việt Nam về tình cảm đoàn kết, ủng hộ chân thành, trong sáng cả về tinh thần và vật chất đối với sự nghiệp Cách mạng Cuba.

Trân trọng cảm ơn sự tham gia, hỗ trợ của đông đảo nhân dân Việt Nam và phong trào quyên góp, ủng hộ Cuba do MTTQ Việt Nam phát động, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai, Chủ tịch Quốc hội Cuba coi đây là biểu hiện của tình cảm đoàn kết sâu sắc và quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Hai Chủ tịch Quốc hội xem triển lãm ảnh về quan hệ hai nước

Hai lãnh đạo đánh giá sự phát triển sinh động và thực chất của quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, thể hiện mối quan hệ “mẫu mực” trong quan hệ quốc tế.

Quan hệ chính trị - ngoại giao tốt đẹp, đoàn kết gắn bó tin cậy giữa hai nước đã đạt mức độ phát triển mới, sâu sắc và thực chất trên cả ba kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư có bước chuyển vượt bậc, trong các lĩnh vực thiết yếu với nền kinh tế Cuba, theo hướng thực chất và hiệu quả, triển khai bước đầu thành công một số dự án hợp tác quan trọng. Hợp tác văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và đa dạng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội đàm

Chủ tịch Quốc hội Cuba tại hội đàm

Hai Chủ tịch Quốc hội đánh giá quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp được củng cố, tăng cường thông qua việc trao đổi thường xuyên và linh hoạt thông tin, chia sẻ kinh nghiệm ở nghị viện các cấp, xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực thi pháp luật, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội hai nước nhất trí tăng cường trao đổi kinh nghiệm hai nước và hai Quốc hội về xây dựng pháp luật, triển khai quyết sách lớn của Đảng trong kỷ nguyên mới...

Hai nước cần chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích sự phát triển của doanh nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài, quản lý tài chính, phát triển sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Hai Chủ tịch Quốc hội chia sẻ về tình hình mỗi nước và hoạt động của hai Quốc hội, trao đổi về phương hướng và các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ Việt Nam và Cuba

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tạo điều kiện và khuyến khích các tổ chức nhân dân, địa phương duy trì quan hệ thường xuyên. Chủ tịch Quốc hội hai nước cũng trao đổi vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Sáng mai, Chủ tịch Quốc hội hai nước sẽ đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba.

Hình mẫu của quan hệ quốc tế

Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đã hội kiến Chủ tịch nước Lương Cường.

Chủ tịch nước đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Cuba và tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam và Cuba

Chủ tịch nước nhấn mạnh quan hệ hai nước đã đạt những tầm cao mới, là hình mẫu của quan hệ quốc tế. Việt Nam mong muốn làm sâu sắc và nâng cao hiệu quả hợp tác với đất nước Cuba anh em trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt về kinh tế - thương mại và đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo bày tỏ xúc động trước tình cảm Việt Nam dành cho Cuba thông qua chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba”.

Đây là biểu hiện sinh động của truyền thống đoàn kết hữu nghị, trong sáng, thủy chung giữa hai nước. Cuba luôn trân trọng ghi nhớ và đánh giá cao tình cảm đoàn kết, sự đồng hành, ủng hộ chân thành và hỗ trợ thiết thực của Việt Nam.

Hai lãnh đạo đánh giá chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 9/2024 và của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel Bermudez đến Việt Nam vào đầu tháng 9 vừa qua đã tạo dấu mốc quan trọng cho quan hệ song phương.

Chủ tịch Quốc hội Cuba chuyển lời của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba mời Chủ tịch nước Lương Cường thăm Cuba vào dịp phù hợp

Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Cuba, đóng góp vào ổn định và phát triển của hai nước, đặc biệt là việc chia sẻ những kinh nghiệm và bài học đạt được của Việt Nam trong gần 40 năm thực hiện đổi mới, hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo khẳng định Quốc hội Cuba sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong việc tăng cường chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao với Quốc hội Việt Nam, thúc đẩy giao lưu hợp tác các địa phương.

Cuba mong muốn tham khảo, học hỏi kinh nghiệm đổi mới, phát triển đất nước của Việt Nam, là tấm gương cho Cuba và cho thế giới, để Cuba có thể vượt qua khó khăn hiện nay, đạt được những thành tựu như Việt Nam đã đạt được.