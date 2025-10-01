Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam sẽ luôn sát cánh cùng Cuba, tiếp tục thắt chặt quan hệ anh em mẫu mực, đoàn kết gắn bó, thủy chung giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư chào mừng Chủ tịch Quốc hội Cuba thăm chính thức Việt Nam dịp hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và “Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba”

Quan hệ giữa hai Đảng là nền tảng chính trị và định hướng cho phát triển hợp tác song phương. Tổng Bí thư đề nghị Quốc hội Cuba tiếp tục ưu tiên hỗ trợ hợp tác, đầu tư về kinh tế, thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án hợp tác nông nghiệp, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học - dược phẩm, phục vụ thiết thực cho công cuộc phát triển hai nước.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên tăng cường trao đổi lý luận và kinh nghiệm thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 14 và Cuba tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 9 trong năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández bày tỏ khâm phục những thành tựu to lớn và toàn diện Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Cuba đã thông báo với Tổng Bí thư Tô Lâm về kết quả cuộc hội đàm và phiên họp Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba

Cuba hết sức coi trọng việc tham khảo và tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam trong công cuộc Đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng Cộng sản Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Cuba cảm ơn sự ủng hộ và hỗ trợ của Việt Nam trong giai đoạn khó khăn hiện nay, thể hiện mới nhất thông qua cuộc vận động quyên góp rộng khắp trong nhân dân Việt Nam.

Ông cũng đánh giá cao kết quả hỗ trợ và hợp tác của Việt Nam trong việc nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp hướng tới đảm bảo an ninh lương thực cho Cuba, triển khai dự án năng lượng tái tạo, sản xuất hàng tiêu dùng tại Cuba...

Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ một số kinh nghiệm và bài học to lớn của Việt Nam trong quá trình 50 năm bảo vệ và xây dựng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, gần 40 năm Đổi mới và phát triển.

Tổng Bí thư đánh giá cao các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Cuba trong tăng cường hợp tác, phối hợp chỉ đạo công tác giáo dục, tuyên truyền và tăng cường hiểu biết trong nhân dân và thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba...

Cũng trong chiều tối nay, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng đề nghị nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giữa các bộ, ngành địa phương

Thủ tướng cho biết, Việt Nam luôn quan tâm theo dõi sát sao tình hình Cuba, chia sẻ những khó khăn, thách thức Cuba đang phải đối mặt.

Chủ tịch Quốc hội Cuba chia sẻ cảm nhận sau mỗi chuyến thăm Việt Nam và vui mừng trước những thành tựu Việt Nam đạt được. Những kết quả, thắng lợi của nhân dân Việt Nam luôn là nguồn cổ vũ, động viên to lớn cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba.

Cuba luôn coi trọng quan hệ hữu nghị đặc biệt với Việt Nam, coi hợp tác với Việt Nam có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh thế giới nhiều thách thức, khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội Cuba thông báo khái quát về tình hình Cuba gần đây và chính sách, giải pháp mà Đảng, Nhà nước Cuba đang triển khai nhằm ổn định, phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống của người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Cuba tham quan triển lãm ảnh về quan hệ hai nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam trong củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam - Cuba.

Thủ tướng cũng chia sẻ về những bài học của Việt Nam về đổi mới tư duy, cách làm trong quá trình phát triển kinh tế, phá thế bao vây cấm vận, mở cửa và hội nhập quốc tế; phát huy mọi nguồn lực để phát triển, đặc biệt là vai trò của khu vực kinh tế tư nhân như một động lực phát triển quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai hỗ trợ Cuba, đặc biệt là dự án nông nghiệp theo mô hình của doanh nghiệp nhằm hỗ trợ an ninh lương thực tại Cuba, cũng như lĩnh vực về năng lượng, công nghệ sinh học.

Hai lãnh đạo nhất trí tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích mở rộng tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội mỗi nước; thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác chiến lược...

Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo đồng chủ trì phiên họp Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong suốt chặng đường 65 năm qua, quan hệ Việt Nam - Cuba không ngừng phát triển và ngày càng bền chặt, trở thành mối quan hệ tiêu biểu của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung và gắn bó.

Quốc hội hai nước đóng vai trò quan trọng, không chỉ là kênh đối ngoại chính trị tin cậy mà còn là lực lượng nòng cốt thúc đẩy quan hệ hai nước.

Thông qua xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, Quốc hội hai nước đã góp phần tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.

Hai Chủ tịch Quốc hội đồng chủ trì phiên họp

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo cho biết phiên họp tái khẳng định quyết tâm của Cuba trong việc tôn trọng các cam kết, thúc đẩy chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và hợp tác.

Cuba coi trọng kinh nghiệm của Việt Nam và sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào quá trình cập nhật mô hình kinh tế. Với 10 dự án đầu tư, Việt Nam là nhà đầu tư châu Á lớn nhất tại Cuba, với sự hiện diện ngày càng quan trọng và gia tăng tại Khu phát triển Mariel.

Chủ tịch Quốc hội Cuba xúc động nhắc lại những khoảnh khắc không thể nào quên trong lịch sử 65 năm quan hệ đặc biệt Cuba - Việt Nam

Hai Chủ tịch Quốc hội và đại biểu hai nước dự phiên họp

Hai bên đã nghe đại diện các cơ quan của hai Quốc hội, các bộ thuộc phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cuba báo cáo tình hình hợp tác, đề xuất biện pháp và kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật.

Hai bên trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật để khuyến khích sự phát triển của doanh nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài, ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, hợp tác y tế.

Trong hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Cuba vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Ảnh: Phạm Thắng