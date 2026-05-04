Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GD-ĐT, thay thế Nghị định số 37/2025/NĐ-CP.

Giữ nguyên cơ cấu tổ chức cấp vụ, cục

Theo Bộ GD-ĐT, các vụ, cục và văn phòng đã được rà soát, sắp xếp trong năm 2025, giảm 7 đơn vị, qua đó cơ bản tinh gọn và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Căn cứ quy định tại Nghị định 303/2025/NĐ-CP, các cục hiện nay không đáp ứng tiêu chí Cục loại 1 nhưng phù hợp với tiêu chí Cục loại 2. Vì vậy, Bộ GD-ĐT đề xuất giữ nguyên cơ cấu tổ chức gồm 8 vụ, 5 cục và văn phòng.

Sáp nhập Tạp chí Giáo dục, đổi tên viện

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị tự chủ chi thường xuyên (nhóm 2), hiện có 51 người hưởng lương từ ngân sách nhà nước và 70 lao động hợp đồng; Tạp chí Giáo dục là đơn vị tự chủ một phần chi thường xuyên (nhóm 3), có 25 người hưởng lương từ ngân sách.

Qua rà soát, Bộ GD-ĐT cho rằng Tạp chí Giáo dục có quy mô nhỏ, vai trò chưa mang tính trọng yếu trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ. Do đó, cơ quan này đề xuất chuyển Tạp chí Giáo dục về Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam để sáp nhập với Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam hiện là đơn vị tự chủ một phần chi thường xuyên (nhóm 3), có 415 người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Bộ GD-ĐT đề xuất đổi tên đơn vị này thành Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục, nhằm định hướng tập trung vào nghiên cứu, tham mưu xây dựng chiến lược và chính sách giáo dục.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học giáo dục sẽ được ưu tiên giao cho các cơ sở giáo dục đại học - đồng thời là các tổ chức khoa học và công nghệ. Tên gọi mới của Viện cũng tương đồng với mô hình tổ chức tại một số bộ, ngành khác. Với phương án này, Bộ GD-ĐT dự kiến giảm 1 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Trụ sở Bộ GD-ĐT. Ảnh: Hoàng Hà

Bộ GD-ĐT cho biết việc đổi tên và sắp xếp lại tổ chức không ảnh hưởng đến nhân sự của Viện. Nhân sự Tạp chí Giáo dục sẽ được điều chuyển nguyên trạng về Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam để sáp nhập.

Đồng thời, cơ sở vật chất, tài sản cũng được tiếp nhận nguyên trạng và bố trí phù hợp. Các chế độ, chính sách đối với viên chức được giải quyết theo quy định hiện hành.

Như vậy, theo dự thảo, cơ cấu tổ chức của Bộ GD-ĐT dự kiến gồm:

- 8 vụ: Giáo dục Mầm non; Giáo dục Phổ thông; Giáo dục Đại học; Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Học sinh, sinh viên; Pháp chế; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính;

- Văn phòng;

- 5 cục: Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; Quản lý chất lượng; Khoa học, Công nghệ và Thông tin; Hợp tác quốc tế; Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên;

- Báo Giáo dục và Thời đại;

- Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục (sau khi đổi tên và sắp xếp).