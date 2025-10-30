Chị Đinh Thị Hoa (31 tuổi, quê ở Nghệ An) là nhân vật trong bài viết: “Vợ nguy kịch vì sốt xuất huyết, chồng bất lực trước chi phí gần tỷ đồng”, Báo VietNamNet đăng ngày 13/9/2025.

Bạn đọc và nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ chị Hoa số tiền 50.915.868 đồng

Anh Nguyễn Văn Hiếu (chồng chị Hoa) là bộ đội đóng quân ở Gia Lai. Cuối năm 2024, chị Hoa may mắn thi đậu biên chế giáo viên ở ngôi trường gần nơi anh Hiếu công tác. Vì cuộc sống chưa ổn định, anh chị gửi hai con nhỏ ở quê nhờ ông bà chăm sóc.

Nào ngờ, biến cố bất ngờ ập đến. Đầu tháng 8/2025, trong lúc dọn vệ sinh trường để chuẩn bị năm học mới, chị Hoa bị muỗi đốt. Nghĩ đơn giản, chị chỉ bôi dầu gió. Nhưng khoảng một tuần sau, chị bắt đầu sốt cao, lơ mơ, nói sảng.

Anh Hiếu đưa vợ đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lawsk), nhưng do bệnh diễn biến nhanh và nghiêm trọng nên các bác sĩ yêu cầu chuyển gấp chị Hoa về Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM). Tại đây, bác sĩ cho biết chị Hoa trong tình trạng sốc sốt xuất huyết, dẫn tới viêm cơ tim cấp, sốc tim, suy đa cơ quan. Bản thân sốt xuất huyết đã nặng, khi kèm viêm phổi, suy đa tạng thì nguy cơ tử vong càng cao.

Từ khi chị Hoa nhập viện, trong suốt gần 1 tháng, các bác sĩ phải chạy đua với tử thần để níu giữ sự sống cho chị. Kèm theo đó là chi phí điều trị rất lớn. Dù có bảo hiểm y tế, nhưng tổng chi phí gia đình phải lo liệu lên tới cả tỷ đồng.

Để cứu vợ, anh Hiếu phải chật vật xoay xở, vay mượn nhưng vẫn không đủ.

Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh của chị Hoa, nhiều bạn đọc và nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ, với tổng số tiền 50.915.868 đồng. Ngoài ra, anh Hiếu còn nhận được hơn 20 triệu đồng thông qua số tài khoản cá nhân.

Nhằm hỗ trợ kịp thời để gia đình trang trải viện phí, đại diện Báo VietNamNet đã trao tận tay anh Hiếu số tiền trên.

Anh Hiếu chia sẻ, sau thời gian điều trị tích cực, sức khỏe của chị Hoa đã tạm ổn nhưng vẫn cần theo dõi, chăm sóc.

Anh xúc động nghẹn ngào: “Tôi không biết nói gì để bày tỏ hết lòng biết ơn của mình. Xin chân thành cảm ơn bạn đọc Báo VietNamNet đã thương yêu, chia sẻ và giúp đỡ để vợ tôi có điều kiện điều trị bệnh”.