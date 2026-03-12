Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, việc này nhằm thực hiện chủ trương của UBND TP trong công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027. Cụ thể, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyển sinh; đảm bảo minh bạch, tiện lợi và giảm thiểu thủ tục hành chính cho phụ huynh học sinh.

Theo đó, phương thức tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 là xét tuyển theo nơi cư trú, ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tuyến trên nguyên tắc “đưa trường học đến gần học sinh”. Sở GD-ĐT Hà Nội cho rằng việc này nhằm đảm bảo khoa học, hợp lý; tăng cường xác thực dữ liệu dân cư quốc gia bảo đảm tính minh bạch, khách quan, chính xác.

“Phụ huynh và học sinh lưu ý nơi cư trú được hiểu có thể là thường trú hoặc tạm trú”, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội nhấn mạnh.

Sở cũng sẽ tiếp tục triển khai hệ thống tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố.

Riêng đối với các trường THCS chất lượng cao; trường tư thục và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu, thực hiện phương thức xét tuyển theo tiêu chí sử dụng kết quả học tập, kết quả rèn luyện cấp tiểu học hoặc kết quả đánh giá năng lực học sinh theo các hình thức: Hỏi-đáp, viết, thuyết trình...

Căn cứ điều kiện thực tiễn, các trường THCS báo cáo kế hoạch tuyển sinh trình UBND xã, phường phê duyệt. Xã, phường quy định hình thức đánh giá năng lực học sinh (nếu có) bảo đảm việc tuyển sinh thực hiện công bằng, khách quan, minh bạch, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Hà Nội lần đầu tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 theo nơi cư trú. Ảnh: Thanh Hùng.

Sở GD-ĐT cho biết, năm nay, thời gian tuyển sinh trực tuyến của các trường công lập theo tuyến như sau: Lớp 1 từ ngày 1-3/7; Trẻ 3-5 tuổi từ ngày 4-6/7; Lớp 6 từ 7-9/7.

Thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 12-18/7.

Với các trường tư thục, thời gian tuyển sinh từ 31/5 đến 12/7; cập nhật danh sách trúng tuyển chậm nhất ngày 23/7.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, điểm mới nổi bật năm nay là việc thực hiện phương thức “xét tuyển theo nơi cư trú” thay cho phân chia theo địa giới hành chính như trước đây. Ngoài ra, ứng dụng GIS và AI nhằm minh bạch hóa, giảm quá tải cục bộ, hạn chế trái tuyến, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Sở cũng lưu ý, phụ huynh khi đăng ký tuyển sinh trực tuyến sử dụng dữ liệu dân cư để bảo đảm xác thực thông tin học sinh, tăng cường bảo mật, an toàn và chính xác.

Phụ huynh cũng cần kê khai đầy đủ, chính xác thông tin cư trú theo dữ liệu dân cư quốc gia để bảo đảm quyền lợi tuyển sinh của học sinh.