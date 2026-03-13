Gần 100.000 học sinh vào lớp 1 và lớp 6 không thường trú ở TPHCM

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM cho biết ngành giáo dục thành phố đang phối hợp với UBND các phường, xã và đặc khu để rà soát, định hình lại bản đồ giáp ranh sau sáp nhập đơn vị hành chính. Đồng thời, các địa phương cũng thống kê chi tiết số lượng trường học và học sinh tại từng khu vực để phục vụ công tác tuyển sinh đầu cấp.

Trên cơ sở dữ liệu này, TPHCM tiếp tục ứng dụng công nghệ bản đồ số (GIS) trong tuyển sinh, tính toán khoảng cách di chuyển hợp lý cho học sinh. Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh đến trường, đồng thời giúp các cơ sở giáo dục tổ chức tuyển sinh hiệu quả, hạn chế tối đa tình trạng nơi thừa, nơi thiếu chỗ học.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TPHCM, năm học 2026–2027 thành phố dự kiến có khoảng 197.000 trẻ 6 tuổi vào lớp 1, trong đó 51.543 trẻ không có thường trú tại TPHCM. Số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, đủ điều kiện vào lớp 6 là 184.430 em, trong đó có 47.211 học sinh không có thường trú tại thành phố.

Học sinh TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Toàn bộ việc đăng ký tuyển sinh đầu cấp sẽ được thực hiện trực tuyến thông qua cổng tuyển sinh của thành phố. Nguồn dữ liệu tuyển sinh được khai thác từ hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục, đã được xác thực với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia theo Đề án 06 của Chính phủ. Trong đó, thông tin “nơi ở hiện tại” trên ứng dụng VNeID sẽ là căn cứ quan trọng để xác định khu vực tuyển sinh.

Trong trường hợp dữ liệu trên hệ thống chưa phản ánh đúng thực tế, ban chỉ đạo tuyển sinh tại địa phương sẽ căn cứ hồ sơ và các minh chứng hợp pháp để xem xét, giải quyết. Nguyên tắc chung là đảm bảo quyền học tập của học sinh và tính công bằng trong tuyển sinh, đồng thời bảo đảm 100% học sinh có nơi ở hiện tại trên địa bàn thành phố đều có chỗ học tại các cơ sở giáo dục công lập.

Tuyển sinh ưu tiên cư trú, đảm bảo 100% học sinh trên địa bàn có chỗ học trong các trường công lập

Theo ông Hồ Tấn Minh, tuyển sinh đầu cấp được thực hiện theo hai nhóm đối tượng. Đối tượng ưu tiên 1 gồm trẻ em cư trú tại địa bàn đúng độ tuổi quy định đối với lớp 1, hoặc học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và cư trú tại địa bàn đối với lớp 6. Nhóm này cũng bao gồm các học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học theo các hình thức đào tạo đặc thù tại các trường từng tuyển sinh theo địa bàn quận trong những năm trước.

Đối tượng ưu tiên 2 là các trường hợp còn lại không thuộc nhóm 1. Thứ tự ưu tiên xét tuyển gồm: Học sinh đã học mầm non hoặc tiểu học tại địa bàn hoặc khu vực giáp ranh; học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan, khu công nghiệp trên địa bàn; học sinh cư trú tại khu vực giáp ranh; hoặc học sinh chuyển từ tỉnh, thành khác đến sau thời điểm đăng ký.

Đối với lớp 6, việc tuyển sinh được thực hiện theo hình thức xét tuyển dựa trên các đối tượng đăng ký. Thành phố tiếp tục áp dụng mô hình khu vực tuyển sinh linh hoạt, không hoàn toàn theo địa giới hành chính, nhằm điều tiết học sinh giữa các phường, xã lân cận phù hợp với năng lực tiếp nhận của từng trường.

Riêng các trường triển khai chương trình giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế sẽ thực hiện xét tuyển kết hợp hai tiêu chí gồm kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở bậc tiểu học (một hoặc nhiều năm học) và kết quả khảo sát đánh giá năng lực.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục tổ chức xét tuyển lớp 6 năng khiếu thể dục thể thao tại các trường chuyên biệt như Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Nguyễn Thị Định và Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Bình Chánh.

Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt của ngành là đảm bảo 100% học sinh trên địa bàn có chỗ học trong các trường công lập. Trong bối cảnh quỹ đất và hạ tầng trường học còn hạn chế ở một số khu vực, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp như đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyển sinh, sử dụng bản đồ GIS để phân tuyến khoa học và minh bạch, đồng thời ưu tiên bố trí học 2 buổi/ngày cho các khối lớp đầu cấp và cuối cấp tại những khu vực đông dân.

Ngành giáo dục cũng rà soát kỹ các địa bàn có nhiều lao động nhập cư như khu chế xuất, khu công nghiệp để chủ động phương án tiếp nhận học sinh. Trường hợp cần thiết, các trường sẽ điều chỉnh quy mô lớp học và sĩ số nhằm đảm bảo tiếp nhận toàn bộ học sinh trong độ tuổi đến trường, đúng theo chủ trương không để học sinh nào thiếu chỗ học.



