Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, kết thúc tháng 5/2026, tổng doanh số của 5 mẫu xe tiêu biểu trong phân khúc xe sedan cỡ B chỉ đạt 1.863 xe. Con số này sụt giảm hơn 20% so với tháng 4 liền kề (đạt 2.333 xe).

Theo các chuyên gia ô tô, sự sụt giảm đồng loạt này đến từ tâm lý người tiêu dùng đang có xu hướng thắt chặt chi tiêu để chờ đợi các chính sách kích cầu hoặc các phiên bản nâng cấp dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm.

Dưới đây là xếp hạng doanh số chi tiết của các mẫu sedan cỡ B trong tháng 5/2026:

Toyota Vios: 626 xe

Bất chấp đà giảm chung của thị trường, Toyota Vios vẫn chứng tỏ vị thế "mẫu xe quốc dân" khi tiếp tục ngự trị ở vị trí số 1. Trong tháng 5/2026, Toyota Vios bán ra 626 xe, giảm 16,5% so với tháng 4 (đạt 750 xe). Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2026, Vios tạo ra khoảng cách biệt lập hoàn toàn với phần còn lại khi đạt doanh số lũy kế lên tới 4.113 xe.

Toyota Vios vẫn chứng tỏ vị thế "mẫu xe quốc dân" khi tiếp tục ngự trị ở vị trí số 1. Ảnh: Toyota Huế

Yếu tố giúp Toyota Vios giữ vững "ngai vàng" dù doanh số giảm là nhờ tệp khách hàng mua xe chạy dịch vụ, taxi công nghệ vẫn duy trì đều đặn. Cùng với đó, độ bền bỉ, giá trị bán lại cao và mạng lưới hậu mãi rộng khắp vẫn là "vũ khí" tối thượng của mẫu xe nhà Toyota.

Honda City: 445 xe

Điểm sáng hiếm hoi trong tháng 5 thuộc về Honda City khi mẫu xe này có mức sụt giảm thấp nhất toàn phân khúc, qua đó vươn lên chiếm lấy vị trí á quân từ tay Mazda2. Cụ thể, City đạt doanh số 445 xe, chỉ giảm nhẹ 8% so với 484 xe của tháng trước. Tổng doanh số 5 tháng đầu năm của Honda City đạt 1.531 xe.

Honda City giành lại vị trí thứ 2 từ tay đối thủ Mazda2 trong tháng 5. Ảnh: Ngô Minh

Sự kiên cường của Honda City xuất phát từ các chương trình khuyến mại mạnh tay của hệ thống đại lý, bao gồm hỗ trợ lệ phí trước bạ và tặng gói phụ kiện. Ngoài ra, thiết kế thể thao cùng cảm giác lái tốt tiếp tục giúp City ghi điểm với nhóm khách hàng trẻ mua xe phục vụ gia đình.

Mazda2: 434 xe

Sau màn "bứt tốc ngoạn mục" ở tháng trước, Mazda2 bất ngờ hụt hơi trong tháng 5/2026 khi chỉ giao đến tay khách hàng 434 xe. Sự sụt giảm lên tới 32,2% so với mốc 640 xe của tháng 4 đã khiến mẫu xe sedan cỡ B của Mazda ngậm ngùi lùi xuống vị trí thứ 3.

Nhờ phong độ tốt từ đầu năm, doanh số lũy kế của Mazda2 chỉ xếp sau Toyota Vios. Ảnh: Mazda Võ Văn Kiệt

Dù vậy, nhờ phong độ tốt ở những tháng đầu năm, Mazda2 vẫn sở hữu doanh số lũy kế 5 tháng khá ấn tượng, đạt 2.121 xe, đứng thứ 2 toàn phân khúc chỉ sau Vios. Nguyên nhân của cú "trượt chân" này được cho là do chính sách giảm giá sâu dọn kho đã kết thúc, đồng thời nguồn cung xe nhập khẩu Thái Lan gặp gián đoạn cục bộ tại một số đại lý khiến khách hàng phải chờ đợi.

Hyundai Accent: 251 xe

Từng là đối trọng lớn nhất của Toyota Vios, nhưng Hyundai Accent hiện tại đang cho thấy dấu hiệu hụt hơi kéo dài. Tháng 5/2026, mẫu xe Hàn Quốc chỉ bán được 251 xe, giảm 22,3% so với tháng 4 (323 xe). Lũy kế 5 tháng đầu năm, Accent đạt 1.885 xe.

Dù được ưu đãi mạnh tay nhưng doanh số của Hyundai Accent vẫn chưa thể cải thiện. Ảnh: Hyundai Phạm Hùng

Việc Accent nằm kẹt ở vị trí thứ 4 trong ba tháng liên tiếp cho thấy vòng đời hiện tại của sản phẩm đang giảm dần sức hút trước sức ép quá lớn từ các đối thủ Nhật Bản liên tục giảm giá. Ngoài ra, thiết kế quá phá cách của Hyundai Accent được xem là một trong những nguyên nhân chính khiến người mua quay lưng với mẫu xe này.

Mitsubishi Attrage: 107 xe

Xếp cuối bảng vẫn là cái tên quen thuộc Mitsubishi Attrage. Tháng qua, mẫu xe này bán được 107 xe, giảm 21,3% so với tháng 4 (136 xe). Tính tổng 5 tháng đầu năm 2026, Attrage mới có 613 xe được giao đến tay khách hàng.

Mitsubishi Attrage gần như không thể chạy đua doanh số với các đối thủ xếp trên. Ảnh: Mitsubishi Long Biên

Mitsubishi Attrage từ lâu đã tự tách mình ra khỏi cuộc đua doanh số với nhóm trên. Với lợi thế giá rẻ nhất phân khúc, xe chủ yếu hướng tới nhóm khách hàng mua xe lần đầu tài chính eo hẹp hoặc chạy dịch vụ ở các tỉnh lẻ. Tuy nhiên, thiết kế có phần lỗi thời và trang bị nghèo nàn khiến Attrage không thể bứt phá, dù hãng vẫn duy trì ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.

Nhìn chung, bước chạy đà chậm chạp của tháng 5 dự báo một mùa hè đầy chông gai cho phân khúc sedan cỡ B. Trong tháng 6 tới, để vực dậy doanh số và kích cầu thị trường, nhiều khả năng các hãng xe sẽ phải tung ra những "chiêu bài" khuyến mại mới có sức nặng hơn, hứa hẹn tạo ra những cuộc xáo trộn bất ngờ trên bảng xếp hạng.

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