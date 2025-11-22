Liên quan đến kế hoạch chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp mẫu xe hybrid tự sạc Honda CR-V e:HEV từ năm 2026 tại nhà máy ở Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ), Honda Việt Nam (HVN) vừa cho biết, bên cạnh bản thể thao e:HEV RS đang bán, hãng sẽ bổ sung thêm phiên bản e:HEV L.

Từ đầu năm sau, Honda CR-V e:HEV sẽ chuyển sang lắp ráp trong nước và bổ sung thêm phiên bản giá rẻ. Ảnh: Ngô Minh

Theo nhiều nguồn tin, phiên bản CR-V e:HEV L 2026 có thể bị lược bỏ một số trang bị tiện nghi cao cấp để đưa mức giá tiếp cận dễ dàng hơn với số đông người tiêu dùng. Với cấu hình thấp hơn, phiên bản e:HEV L được định vị giá rẻ hơn bản e:HEV RS khoảng 50 triệu đồng.

Theo HVN công bố, sự thay đổi đáng chú ý nhất trong khoang nội thất của phiên bản nâng cấp Honda CR-V e:HEV 2026 là việc loại bỏ cần số truyền thống, chuyển sang dạng nút bấm chuyển số điện tử nhằm tối ưu không gian khoang lái và giúp người dùng thao tác nhanh, tiện lợi hơn.

Honda CR-V e:HEV 2026 duy trì động cơ xăng 2.0L kết hợp cùng hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm. Mẫu xe vẫn sử dụng hộp số vô cấp e-CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Nội thất của Honda CR-V e:HEV 2026 sẽ loại bỏ cần số để chuyển sang dạng nút bấm. Ảnh: Honda

Một tư vấn bán hàng của đại lý Honda cho biết thêm, ngoài gói trang bị an toàn Honda Sensing đã có trước đó, Honda CR-V e:HEV 2026 còn được bổ sung thêm hai tính năng mới gồm cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Với việc bổ sung phiên bản giá rẻ hơn và chuyển sang lắp ráp trong nước, hãng xe Nhật Bản kỳ vọng sẽ tăng doanh số của Honda CR-V tại Việt Nam trong phân khúc SUV cỡ C vốn đang cạnh tranh khốc liệt.

Honda CR-V hiện đang bán trên thị trường có 4 phiên bản, trong đó, 3 phiên bản 7 chỗ chạy xăng lắp ráp trong nước, giá dao động từ 1,029-1,250 tỷ đồng, bản hybrid 5 chỗ nhập khẩu Thái Lan e:HEV RS có giá 1,259 tỷ đồng.

Các mức giá này cao hơn mặt bằng chung của phân khúc, ví dụ như Toyota Corolla Cross (giá từ 820-905 triệu đồng), Ford Territory (giá từ 762-896 triệu đồng), Hyundai Tucson (giá từ 769-989 triệu đồng), KIA Sportage (giá từ 819-1.009 triệu đồng),

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tính đến hết tháng 10/2025, đã có 1.736 xe Honda CR-V e:HEV RS được giao tới tay khách hàng, đứng thứ 4 toàn thị trường trong phân khúc xe hybrid. Đây cũng là sản phẩm bán chạy nhất trong dải sản phẩm xe hybrid của Honda tại Việt Nam.

Honda CR-V nhập khẩu Thái Lan đang được các đại lý bán chênh giá hoặc mua kèm gói phụ kiện từ 30-70 triệu đồng. Ảnh: Honda Huế

Dự kiến, mẫu xe này sẽ được bàn giao đến tay khách hàng từ tháng 2/2026, thời điểm sau Tết Nguyên đán. Thông số kỹ thuật chi tiết và giá bán niêm yết của từng phiên bản sẽ được công bố cụ thể tại thời điểm ra mắt chính thức.

Tuy nhiên, trước thông tin Honda CR-V hybrid sẽ được chuyển sang lắp ráp trong nước, nhiều người lại có xu hướng tìm mua những chiếc xe CR-V hybrid nhập Thái hiện còn bán trên thị trường. Các đại lý tranh thủ "bán bia kèm lạc", yêu cầu khách mua kèm gói phụ kiện có giá trị từ 30-70 triệu đồng.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!