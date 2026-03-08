Công nghệ chiếu sáng trên ô tô đã thay đổi nhanh chóng trong hơn một thập kỷ qua. Từ những bóng đèn halogen đơn giản, nhiều mẫu xe hiện nay đã chuyển sang các công nghệ hiện đại như đèn LED, LED ma trận và thậm chí là đèn pha laser - loại đèn có cường độ chiếu sáng rất mạnh, thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe sang.

Tuy nhiên, đi kèm với công nghệ cao là chi phí sửa chữa đắt đỏ khi xảy ra sự cố.

Công nghệ đèn laser cho ánh sáng rất mạnh và chỉ được trang bị cho những mẫu xe sang. Ảnh: Carscoops

Mới đây, một chủ xe BMW M4 Competition Convertible đời 2023 tại Mỹ đã chia sẻ câu chuyện "đau ví" trên mạng xã hội Reddit. Theo đó, gioăng cao su trong cụm đèn pha laser của chiếc BMW bị hỏng, khiến hơi ẩm lọt vào bên trong. Thay vì sửa chữa chi tiết nhỏ này, đại lý đề xuất thay toàn bộ cụm đèn.

Theo hóa đơn được chủ xe chia sẻ, riêng chi phí linh kiện cho một đèn pha laser đã lên tới 6.721 USD. Cộng thêm 1.788 USD tiền công tháo lắp và lập trình lại hệ thống, tổng chi phí sửa chữa chạm mốc 9.021 USD cả thuế (xấp xỉ 235 triệu đồng) cho chỉ một bên đèn.

Hoá đơn thay thế một bên đèn laser lên tới hơn 9.000 USD. Ảnh: Carscoops

Phía đại lý lý giải, việc thay thế cụm đèn pha không hề đơn giản. Kỹ thuật viên phải tháo cản trước của xe để tiếp cận cụm đèn, sau đó lắp thiết bị mới và tiến hành cài đặt, lập trình để hệ thống đèn hoạt động đồng bộ với xe.

Trên thực tế, giá bán linh kiện này trên thị trường phụ tùng có thể dao động từ khoảng 3.200-4.000 USD, tức là rẻ bằng một nửa, tùy nhà cung cấp. Tuy nhiên khi sửa chữa tại đại lý chính hãng, chi phí thường bị đội lên đáng kể. Chủ xe cho biết đã phải nhờ đến bảo hiểm để chi trả cho việc thay cả cụm đèn, với mức khấu trừ 1.000 USD.

Dù giúp giảm bớt gánh nặng trước mắt, nhưng điều này có thể khiến phí bảo hiểm thường niên của anh tăng lên đáng kể trong các kỳ gia hạn tiếp theo.

Câu chuyện này cũng cho thấy mặt trái của các công nghệ chiếu sáng hiện đại. Trong nhiều trường hợp, lỗi thực chất chỉ nằm ở lớp gioăng hoặc vết nứt nhỏ ở vỏ đèn. Nếu phát hiện sớm, việc bịt kín choá đèn bằng keo chuyên dụng chỉ tốn vài chục USD mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động chiếu sáng của đèn.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể cân nhắc chỉ thay chi tiết gioăng đèn bằng cách mua phụ tùng "hàng bãi" hoặc từ các xe tai nạn tại bãi phế liệu để giảm chi phí sửa chữa, thay vì chấp nhận hóa đơn “khủng” mà đại lý đưa ra.

(Theo Carscoops)

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!