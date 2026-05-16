Highlights Jannik Sinner vs Daniil Medvedev (nguồn: Tennis TV)

Jannik Sinner tiếp tục nối dài phong độ ấn tượng tại Rome Open sau chiến thắng nghẹt thở trước Daniil Medvedev ở bán kết. Tay vợt số 1 thế giới đánh bại đối thủ người Nga với tỷ số 6-2, 5-7, 6-4 để ghi tên vào trận tranh chức vô địch.

Trận đấu từng phải tạm dừng khi Sinner đang dẫn 6-2, 5-7, 4-2 ở set quyết định do cơn mưa lớn tại Rome. Sau hơn một giờ chờ đợi, ban tổ chức quyết định hoãn phần còn lại sang ngày 16/5.

Sinner vượt khó vào chung kết Rome Open - Ảnh: RG

Trước đó, Sinner khởi đầu cực mạnh khi thắng liền 4 game đầu tiên và nhanh chóng khép lại set một chỉ sau 33 phút. Tuy nhiên, Medvedev vùng lên ở set hai, thắng 3 game đầu và khiến tay vợt người Italia gặp nhiều khó khăn. Sinner thậm chí có dấu hiệu xuống sức, nhiều lần phải chống vợt nghỉ giữa các điểm số trước khi mất set hai.

Sang set ba, Medvedev mắc hai lỗi giao bóng kép liên tiếp và để Sinner bẻ game ở game thứ ba. Khi trở lại sau quãng nghỉ vì mưa, Sinner duy trì sự ổn định trong các game cầm giao, không cho đối thủ cơ hội lật ngược tình thế.

Chiến thắng 6-4 ở set quyết định giúp Sinner tiến vào chung kết Rome Open, nơi anh sẽ gặp Casper Ruud lúc 22h ngày 17/5.