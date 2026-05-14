Barcelona hành quân đến sân của Alaves trong tâm thế tân vương La Liga. Do đã sớm hoàn thành mục tiêu vô địch, HLV Hansi Flick quyết định trao cơ hội ra sân cho một số cầu thủ trẻ nhằm tích lũy kinh nghiệm. Dù vậy, đội khách vẫn nhập cuộc chủ động và nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát bóng.

Ngay phút thứ 8, Rashford suýt tạo nên siêu phẩm với cú vô lê đẹp mắt, nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Sau tình huống này, Barcelona tiếp tục áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng, tuy nhiên các pha phối hợp ở 1/3 cuối sân thiếu sự sắc bén cần thiết.

Diabate ghi bàn duy nhất của trận đấu - Ảnh: La Liga

Trong khi đó, Alaves lựa chọn lối chơi thực dụng, kiên nhẫn chờ cơ hội phản đòn. Bất ngờ xảy ra khi Blanco bật cao đánh đầu trong vòng cấm, tạo điều kiện để Diabate có mặt đúng lúc, dứt điểm mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Đầu hiệp hai, Diabate tiếp tục có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng Szczesny kịp thời cứu thua cho Barcelona. Sau đó, đội khách gần như kiểm soát hoàn toàn thế trận, còn Alaves lùi sâu phòng ngự với số đông.

HLV Hansi Flick tung thêm nhiều cầu thủ vào sân nhằm xoay chuyển cục diện, nhưng Barcelona vẫn thi đấu bế tắc. Đội bóng xứ Catalonia sút quá ít và không có cú dứt điểm trúng đích nào. Chung cuộc, Alaves giành chiến thắng 1-0 đầy bất ngờ trước tân vương La Liga.

Ghi bàn: Diabate 45+1'

Đội hình xuất phát

Alaves: Sivera, Rebbach, Parada, Koski, Tenaglia, Perez, Suarez, Blanco, Guridi, Diabate, Martinez

Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Cortes, Balde, Casado, Bernal, Roony, Olmo, Rashford, Lewandowski