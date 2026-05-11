Ai cũng yêu mến Flick

Hansi Flick đã chuyển đến sống trong một căn nhà rộng 300 mét vuông có hồ bơi ở khu Turo Park, với tiền thuê lên tới 39.000 euro mỗi tháng. Ông sẽ gia hạn hợp đồng thêm một năm với Barcelona đến 2028.

Sau hai năm kể từ ngày đến Barcelona, thử thách tiếp theo của Flick là chinh phục Champions League, cũng như chờ Camp Nou hoàn thiện.

Hansi Flick thành công trong việc xây dựng lại bản sắc cho Barca. Ảnh: EFE

Những người hàng xóm dường như yêu mến Flick không kém gì các cules. Nhiều người xem ông là người kế thừa lý tưởng cho di sản của Johan Cruyff.

Trong thế giới Barcelona, thành tựu và cảm xúc luôn được đo bằng di sản mà Cruyff, cha đẻ của “Dream Team”, để lại.

CLB vừa giành chức vô địch La Liga thứ 29 trong lịch sử, trong đó có 19 danh hiệu kể từ năm 1991 – mùa giải Cruyff giành chức vô địch đầu tiên – trong khi cùng giai đoạn đó, Real Madrid chỉ có 11 lần đăng quang.

Flick thắng 6 trận Siêu kinh điển kể từ ngày dẫn dắt Barca, đúng bằng quãng thời gian Kylian Mbappe gia nhập Bernabeu. Real Madrid đã trải qua hai mùa giải trắng tay, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 2010, còn Barca giành 5 trong 8 danh hiệu đã tranh tài.

Dấu ấn của các HLV luôn mang ý nghĩa quyết định trong lịch sử Barca. Ảnh hưởng của Flick càng trở nên quan trọng trong thời điểm CLB chìm trong khủng hoảng tài chính, và sự uể oải của người hâm mộ sau hơn hai năm “lưu vong” tại Montjuic.

Việc trở lại Camp Nou đã tiếp thêm sinh khí. Barca thắng cả 18 trận sân nhà ở La Liga, nhưng sự hiện diện của Flick còn quan trọng hơn thế. Ông giúp chủ nghĩa Barcelona tìm lại lòng tự trọng và bản sắc.

Đội bóng phiêu lưu, cuốn hút và giàu cảm xúc của năm 2025, trung thành với phong cách riêng được bảo chứng bởi La Masia, đã tiến hóa và tự hoàn thiện để một lần nữa vô địch La Liga.

Dù có vẻ mong manh hơn, các thống kê về điểm số và bàn thắng thậm chí còn tốt hơn mùa 2024/25. Barca chịu tới 18 ca chấn thương, ảnh hưởng đến nhiều trụ cột như Lamine Yamal, Pedri, Raphinha, Joan Garcia, De Jong và Lewandowski.

Những hạn chế về chiều sâu đội hình khiến Barca có lúc không thể duy trì nhịp độ thi đấu ổn định. “Cái tôi giết chết thành công”, Flick từng khẳng định.

Flick mừng chức vô địch La Liga thứ hai với Lamine Yamal. Ảnh: FCB

Ông xử lý rất khéo léo các thông điệp công khai bằng tiếng Anh, dù hiểu tiếng Tây Ban Nha rất tốt, để vừa cảnh báo vừa động viên dàn cầu thủ trẻ được dẫn dắt bởi Yamal mới 18 tuổi.

Đôi mắt Flick

Sau thất bại ở Bernabeu và việc bị Real Madrid – khi đó còn Xabi Alonso – bỏ xa 5 điểm, kết luận chung là Barca pressing ít hơn, mất đi sự sắc sảo, cảm hứng và sức hút, đồng thời thủng lưới quá nhiều ngay cả khi có tân binh Joan Garcia.

“Tôi hứa các bạn sẽ sớm thấy một Barca khác”, ông nói sau khi thua Chelsea 0-3. Sau mỗi thất bại, Flick luôn lặp lại: “Tôi tự hào về đội bóng này. Chúng tôi sẽ trở lại”. Mỗi cú vấp, ông nhấn mạnh: “Chúng tôi cần nghỉ ngơi và trở lại với một tâm thế khác”.

6: Hansi Flick đi vào lịch sử với tư cách HLV đầu tiên giành 6 chiến thắng trong 7 trận Siêu kinh điển đầu tiên. Kỷ lục trước đó là 5 chiến thắng sau 7 trận của Pep Guardiola.

Kế hoạch chơi bóng của ông gần như không thay đổi, cũng như nguyên tắc xây dựng một tập thể “đoàn kết và gắn kết” – điều Flick nhắc sau trận hòa 3-3 tại Brugge.

“Chúng tôi là Barca và muốn chơi thứ bóng đá của mình, chúng tôi sẽ không thay đổi. Tôi không phải mẫu HLV như thế. Chúng tôi sẽ chơi theo triết lý của mình. Chúng tôi sẽ không co cụm phòng ngự để phản công rồi thắng 1-0”.

Cách quản trị phòng thay đồ và xử lý khủng hoảng của Hansi Flick rất hiệu quả. Từ chỗ kém 5 điểm trở thành dẫn trước 14 điểm.

Ông được hỗ trợ bởi tinh thần đồng đội và sự cam kết của các cầu thủ, phần lớn đều là những người mang DNA Barcelona, nhiều người được Flick nâng tầm giá trị.

Nhà cầm quân người Đức giúp từng cá nhân phát huy phiên bản tốt nhất của mình mùa trước, đến mức nhiều cầu thủ sở hữu vị thế mà trước đó không ai nghĩ tới, như Raphinha.

Joan Laporta đúng khi chọn Flick. Ảnh: FCB

Không dễ để duy trì đẳng cấp và đáp ứng kỳ vọng khổng lồ sau mùa 2024/25. Flick đã “phát minh” ra Gerard Martin như phương án thay thế Inigo Martinez, đưa Eric Garcia trở thành thủ lĩnh hàng thủ.

Flick là nhà lãnh đạo thực thụ, đồng điệu với tinh thần tự do và không mặc cảm mà Johan Cruyff từng truyền lại cho Barcelona.

Chủ tịch Joan Laporta đã đúng. Sau khi tham khảo Ralf Rangnick, ông quyết định tìm một HLV người Đức để tạo bước nhảy vọt mà Xavi Hernandez hay Ronald Koeman không có.

Giải pháp là chiêu mộ một HLV có đôi mắt xanh như Cruyff. Flick hòa nhập hoàn toàn với Barcelona.

“Tôi rất hạnh phúc với cách mọi thứ vận hành ở đây, giống như trở thành một phần của một gia đình lớn. Điều quan trọng là chiến thắng bằng phong cách”, ông đúc kết.

Flick luôn hiện diện bên đường biên, kể cả trong ngày cha ông qua đời.

Các HLV vô địch La Liga trong hai mùa đầu tiên: