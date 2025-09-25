Hotgirl bóng chuyền Việt Nam cực ngầu ở Trung Quốc
Dàn chân dài bóng chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh, Lại Khánh Huyền, Ngô Bích Huệ... khoe dáng cực xinh trong chuyến tập huấn tại Thượng Hải, Trung Quốc.
Dàn chân dài bóng chuyền CLB Binh chủng Thông tin thu hút mọi ánh nhìn trong chuyến tập huấn tại Trung Quốc chuẩn bị cho giai đoạn 2 giải VĐQG 2025.