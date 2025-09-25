ngo bich hue 3.jpg
Khác với hình ảnh khi thi đấu, đối chuyền tuyển nữ U21 Việt Nam Ngô Bích Huệ thể hiện phong cách rất ngầu trong bộ ảnh chụp tại Thượng Hải, Trung Quốc.
ngo bich hue.jpg
Cô cùng các đồng đội ở CLB Binh chủng Thông tin vừa có chuyến tập huấn tại đây nhằm chuẩn bị cho giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025.
ngo bich hue 1.jpg
Ngô Bích Huệ sinh năm 2006, quê Nghệ An, là một trong những gương mặt trẻ thể hiện sự tiến bộ vượt bậc thời gian qua, đặc biệt trong màu áo U21 bóng chuyền Việt Nam tại giải U21 thế giới 2025.
ngo bich hue 2.jpg
Cô nàng nổi tiếng với lối chơi tấn công rất mạnh mẽ.
khanh huyen 2.jpg
Trong khi đó, Khánh Huyền lại rất dịu dàng.
khanh huyen 1.jpg
Cô cũng vừa cùng U21 bóng chuyền Việt Nam tham dự giải U21 thế giới 2025.
khanh huyen 3.jpg
Chuyền 2 CLB Binh chủng Thông tin sinh năm 2005, quê Thái Bình.
kieu trinh 3.jpg
Hoàng Kiều Trinh là gương mặt không xa lạ với làng bóng chuyền Việt Nam.
kieu trinh 1.jpg
VĐV người Quảng Bình sinh năm 2000, chơi ở vị trí đối chuyền, thường xuyên được góp mặt ở ĐTQG.
kieu trinh 2.jpg
Không chỉ tài năng, Kiều Trinh có sắc đẹp nổi bật.