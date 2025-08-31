Theo hãng tin CNN, Houthi xác nhận ông Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi, quan chức đứng đầu chính quyền Houthi ở thủ đô Sanaa và được nhóm gọi là "thủ tướng" đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào Yemen hôm 28/8. Ngoài ra, cuộc tấn công của Israel còn khiến nhiều người khác bị thương nặng.

Trong đoạn video công bố hôm 30/8, ông Mahdi al-Mashat, người đứng đầu Hội đồng chính trị tối cao của Houthi, tuyên bố “Xin thề với Chúa, với người dân Yemen, và gia đình của những người đã tử vì đạo và bị thương, chúng tôi sẽ trả thù và chúng tôi sẽ biến những vết thương thành chiến thắng”.

Ông Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi là quan chức cấp cao nhất của Houthi bị Israel tiêu diệt. Ảnh: EPA

Được biết, ông Al-Rahawi là nhân vật cấp cao nhất của Houthi mất mạng trong chiến dịch tấn công của Israel chống lại nhóm vũ trang này.

Theo Houthi, các quan chức cấp cao của nhóm đã bị tấn công khi đang dự "một hội thảo thường kỳ để đánh giá hoạt động, và hiệu suất của tổ chức trong năm qua". Sự kiện tập hợp các quan chức cấp cao của Houthi được cho để theo dõi bài phát biểu từ thủ lĩnh bí mật của nhóm. Đây dường như là “cơ hội vàng” để Israel nhắm mục tiêu vào các thủ lĩnh Houthi, nhóm vũ trang vốn được Iran hậu thuẫn.

Thiếu tướng Mohammad Nasser al-Atifi, người đứng đầu chỉ huy quân sự của Houthi, tuyên bố nhóm đã sẵn sàng "ở mọi cấp độ để đối đầu với Israel vốn được Mỹ hậu thuẫn".

Cũng trong ngày 30/8, ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, xác nhận quân đội Israel đã giáng một "đòn hạ gục chưa từng có" vào ban lãnh đạo Houthi.

Kể từ tháng 11/2023, Houthi đã dùng tên lửa, tàu nhỏ, và máy bay không người lái (UAV) tấn công khoảng 70 tàu thuyền tại Biển Đỏ và vịnh Aden. Nhóm vũ trang cũng đã phóng một số tên lửa vào Israel, nhưng hầu hết trong số này đã bị đánh chặn.