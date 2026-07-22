Theo hãng tin Al Jazeera, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tối 21/7 thông báo quân đội nước này đã mở đợt không kích mới để "làm suy yếu khả năng Iran đe dọa vận tải hàng hóa ở eo biển Hormuz". Đây là đêm thứ 11 liên tiếp các lực lượng Washington tấn công các mục tiêu thuộc Tehran kể từ khi giao tranh tái bùng phát.

"Đợt không kích kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ, nhắm vào các trung tâm tác chiến quân sự, năng lực hàng hải, nhà chứa máy bay, kho lưu trữ máy bay không người lái (UAV) và hạ tầng quân sự của đối phương", CENTCOM cho biết.

Đợt không kích của CENTCOM xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố Washington "chưa xong việc" với Tehran. "Nếu chúng tôi rút quân ngay bây giờ, Iran sẽ mất từ 20 - 25 năm để tái thiết. Tuy nhiên, Mỹ chưa xong việc và sẽ không rời đi vào lúc này", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Trump cũng cảnh báo Houthi sau khi nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Yemen này tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Ảrập Xêút.

"Lực lượng Houthi đã không tạo ra vấn đề gì cho Mỹ trong một thời gian dài, kể cả trong thời điểm xảy ra xung đột với Iran. Tuy vậy, nếu tự do hàng hải ở Biển Đỏ bị đe dọa thì chúng tôi sẽ giải quyết. Trước đây chúng tôi đã từng làm như vậy với lực lượng Houthi", nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Theo truyền thông địa phương, Tehran được cho là đã yêu cầu lực lượng Houthi sẵn sàng đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb nếu Mỹ tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

Anh cho phép Mỹ sử dụng căn cứ cho chiến dịch chống Iran

Theo hãng tin Bloomberg, tân Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày 21/7 đã phê chuẩn việc cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của Anh cho các hoạt động không kích nhắm vào Iran.

"Ông Burnham đã tiếp tục duy trì chính sách được thiết lập dưới thời người tiền nhiệm Keir Starmer, qua đó cho phép Mỹ tiếp tục sử dụng căn cứ Diego Garcia ở Ấn Độ Dương và căn cứ không quân RAF Fairford để đối phó với mối đe dọa tên lửa từ Iran và bảo vệ hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz", truyền thông Anh cho hay.

Sau khi nhậm chức, Thủ tướng Burnham đã điện đàm với Tổng thống Trump để trao đổi về tình hình Trung Đông, đồng thời tái khẳng định cam kết của Anh trong việc bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.