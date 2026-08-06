Theo ghi nhận của phóng viên, lực lượng cảnh sát đã có mặt tại nơi ở của Bùi Xuân Huấn (SN 1985, biệt danh "Huấn Hoa Hồng") thuộc khu đô thị cao cấp trên địa bàn xã Gia Lâm, TP Hà Nội.

Trong thời gian lực lượng chức năng làm việc, khu vực được kiểm soát chặt chẽ, chỉ những người có nhiệm vụ mới được phép ra vào.

Bên ngoài, nhiều người dân tập trung theo dõi. Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng "Huấn Hoa Hồng" bị bắt. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa công bố thông tin chính thức về vụ việc.

XEM CLIP: Gần 21h, đám đông tràn vào khu vực trước cửa nhà "Huấn Hoa Hồng".

Lúc 19h20, hàng trăm người vẫn tập trung ở bên ngoài để theo dõi sự việc.

XEM CLIP: Hơn 18h ngày 6/8, lực lượng chức năng vẫn chưa rời đi.

Lực lượng chức năng đến khu vực nơi ở của "Huấn Hoa Hồng".

Nhiều người dân theo dõi vụ việc.

Nhiều người dùng điện thoại quay lại vụ việc.

Một người dân phát trực tiếp lên mạng xã hội.

"Huấn Hoa Hồng" quê Yên Bái, nổi lên từ khoảng năm 2015 với các buổi livestream mang phong cách mạnh bạo, chia sẻ về cuộc sống, kinh doanh và quan điểm cá nhân.

Sau khi vào TPHCM sinh sống, người này mở rộng hoạt động kinh doanh trực tuyến và tận dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm.

Trong nhiều năm qua, "Huấn Hoa Hồng" liên tục vướng nhiều tranh cãi vì các phát ngôn và nội dung đăng tải trên mạng xã hội. Đầu năm 2026, người này từng bị xử phạt vi phạm hành chính do đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Gần đây, "Huấn Hoa Hồng" trở thành tâm điểm chú ý khi xảy ra mâu thuẫn với TikToker Trần Đình Tiệp ("Vua Quạt").

Dù nhiều lần vướng lùm xùm và từng bị cơ quan chức năng xử lý, "Huấn Hoa Hồng" vẫn sở hữu lượng người theo dõi lớn trên Facebook, TikTok và YouTube. Người này thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa với xe sang, mô tô phân khối lớn, đồng hồ và trang sức đắt tiền; đồng thời cùng vợ phát triển hoạt động kinh doanh online thông qua các phiên livestream thu hút đông đảo người xem.