Thông tin trên vừa được đại diện Huawei Việt Nam tiết lộ trong buổi ra mắt sản phẩm máy tính bảng MatePad 12 X được tổ chức tại TPHCM vào sáng ngày 9/1.

Đáng chú ý, một nguồn tin cho biết hãng chỉ đưa dòng sản phẩm smartphone cao cấp về bán tại thị trường Việt Nam, chứ không kinh doanh các dòng phổ thông trong thời gian tới.

Mẫu smartphone đầu tiên được Huawei bán tại Việt Nam dự kiến lên kệ ngay trong tháng 1 và sẽ chạy EMUI, một giao diện tùy biến trên nền tảng Android và có thể cài thêm ứng dụng cũng như dịch vụ phát hành bởi Google.

Máy tính bảng MatePad 12 X của Huawei vừa ra mắt. Ảnh: Lê Mỹ

Riêng chiếc MatePad 12 X vừa ra mắt, đây là dòng máy tính bảng mỏng nhẹ nhất của Huawei, với trọng lượng chỉ 555 g và độ mỏng 5,9 mm, thuận tiện cho việc mang theo khi di chuyển.

Máy sở hữu màn hình 12 inch với độ phân giải 2.8K và tốc độ làm mới 144Hz cho hình ảnh sắc nét. Thiết bị được trang bị 12GB RAM, bộ nhớ 256GB cùng tản nhiệt 3D nâng cao hiệu suất.

Pin của MatePad 12 X có dung lượng 10.100mAh kèm sạc nhanh SuperCharge 66W và có giá bán 14.990.000 đồng