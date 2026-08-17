Để phổ biến chủ trương, chính sách, quy định mới và nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong ba ngày từ 17/8 đến hết 19/8, Sở KH&CN thành phố Huế tổ chức hội nghị “Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2026”.

Việc nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có ý nghĩa quan trọng, giúp nâng cao hiệu quả tham mưu cũng như tổ chức thực hiện chính sách; nhờ đó người dân được tiếp cận thông tin và công nghệ tốt hơn, đồng thời mở rộng cơ hội học tập, việc làm, sản xuất, kinh doanh để gia tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Chương trình “Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2026” được Sở KH&CN thành phố Huế tổ chức từ ngày 17/8 đến ngày 19/8.

Chương trình bồi dưỡng, tập huấn có nội dung tập trung vào những vấn đề thiết thực, gắn với yêu cầu triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại địa phương, với 3 nhóm chuyên đề gồm: Phổ biến, hướng dẫn áp dụng Nghị định 224 ngày 24/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số; Hướng dẫn nhận diện nội hàm đổi mới sáng tạo; xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước; hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc và nâng cao kiến thức về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại địa phương.

Trao đổi tại hội nghị, Giám đốc Sở KH&CN thành phố Huế Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: Việc triển khai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải hướng đến kết quả cụ thể, tạo tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở KH&CN thành phố Huế trao đổi với các đại biểu dự phiên hội nghị bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn diễn ra ngày 17/8.

Đáng chú ý, ông Sơn cũng thông tin đến các đại biểu về những định hướng trọng tâm của Thành phố Huế trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cụ thể, về khoa học, cần xuất phát từ nhu cầu, những vấn đề và bài toán thực tiễn của địa phương để đề xuất, hình thành các nhiệm vụ khoa học có tính ứng dụng cao, trực tiếp góp phần giải quyết những vấn đề khó, tạo giá trị thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, phát huy hiệu quả của nền tảng “3 nhà” tại trang web 3nha.hue.gov.vn, tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp, đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Về công nghệ, Huế sẽ thay đổi tư duy và cách thức tiếp cận, chuyển từ “có công nghệ gì” sang “địa phương cần công nghệ gì” để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và quản lý. Trên cơ sở đó, chính quyền địa phương chủ động kết nối để đăng ký, tiếp nhận và ứng dụng các công nghệ phù hợp, phục vụ hiệu quả sản xuất, kinh doanh và quản lý tại địa phương.

Trọng tâm của đổi mới sáng tạo là nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thông qua các ý tưởng, giải pháp và mô hình mới. Chính quyền cần chủ động thông tin, tuyên truyền và lan tỏa rộng rãi các chương trình, cuộc thi, hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo đến doanh nghiệp và người dân; đồng thời quan tâm hỗ trợ các chủ thể nâng cao năng lực, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường.

Còn với chuyển đổi số, ông Sơn nêu rõ yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức, triển khai có trọng tâm, tránh đầu tư và đề xuất trùng lặp; đồng thời khai thác hiệu quả các nền tảng số dùng chung, dữ liệu số và các dịch vụ đô thị thông minh.

“Các địa phương cần chủ động phối hợp triển khai những dịch vụ phù hợp với nhu cầu thực tế, phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên phải đi đầu trong việc nâng cao nhận thức, kỹ năng số và ý thức bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng”, ông Sơn nhấn mạnh.