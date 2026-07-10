Giải pháp quan trọng hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững

Trong thời gian qua, Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số (eComDX) thuộc Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đã phối hợp với nhiều địa phương như Quảng Ninh, Sơn La, Phú Thọ, Gia Lai, Vĩnh Long triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn về thương mại điện tử, chuyển đổi số và ứng dụng AI cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh.

Việc đào tạo và trang bị kỹ năng kinh doanh số cho hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân tại các địa phương được nhận định là một giải pháp quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Đào tạo kỹ năng số không chỉ giúp các chủ thể biết bán hàng trực tuyến mà còn thay đổi tư duy quản trị, xây dựng thương hiệu, quản lý tài chính và phát triển chuỗi giá trị.

Nằm trong chuỗi hoạt động hỗ trợ các địa phương triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của nhà nước về phát triển thương mại điện tử (TMĐT) và thúc đẩy phát triển kinh tế số tại địa phương, ngày 10/7, eComDX đã cùng Sở Công Thương thành phố Huế tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thương mại điện tử cho hơn 100 đại diện từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các đơn vị liên quan tại Huế.

Thành phố Huế là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển các sản phẩm OCOP, đặc sản, làng nghề truyền thống và du lịch. Vì thế, TMĐT không chỉ là kênh mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế số địa phương.

Dẫu vậy, quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Huế vẫn còn nhiều thách thức như kỹ năng kinh doanh số còn chưa đồng đều, năng lực xây dựng thương hiệu số còn hạn chế, việc ứng dụng AI, truy xuất nguồn gốc hay khai thác các nền tảng thương mại xã hội chưa được triển khai rộng rãi.

Ông Phan Hùng Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Huế cho hay: Chương trình tập huấn được tổ chức để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tại Huế từng bước ứng dụng hiệu quả TMĐT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm công nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP, hàng hóa làng nghề truyền thống và đặc sản Huế trên môi trường số.

Bà Nguyễn Phương Ly, chuyên viên Trung tâm eComDX cập nhật các quy định mới và xu hướng phát triển thương mại điện tử.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Phương Ly, chuyên viên Trung tâm eComDX đã chia sẻ các nội dung tổng quan về quản lý nhà nước trong lĩnh vực TMĐT tại Việt Nam, giới thiệu những điểm mới của Luật Thương mại điện tử 2025 và Nghị định 248 quy định chi tiết một số điều Luật này.

Bên cạnh đó, bà Ly cũng chia sẻ bức tranh tổng quan về xu hướng phát triển thương mại điện tử trong nước, quốc tế cũng như bức tranh thương mại điện tử của Huế. Số liệu từ Bản đồ số TMĐT năm 2025 cho thấy, thành phố Huế có nền tảng khá tốt về hạ tầng và nguồn nhân lực, hoạt động giao dịch trên môi trường số còn nhiều dư địa để phát triển.

“Hiện tại là thời điểm các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cần chủ động nắm bắt những xu hướng mới như TMĐT trên thiết bị di động, ứng dụng AI tạo sinh, livestream bán hàng, thương mại xã hội, tiếp thị liên kết, phát triển đa kênh và TMĐT xuyên biên giới để nâng cao năng lực cạnh tranh”, bà Ly chia sẻ thêm.

“Cầm tay chỉ việc” hướng dẫn ứng dụng AI, kỹ năng kinh doanh số

Cũng tại hội nghị tập huấn, bà Trần Quỳnh Trang, báo cáo viên Trung tâm eComDX đã hướng dẫn học viên tiếp cận các xu hướng kinh doanh số, nổi bật là thương mại xã hội, video ngắn và ứng dụng AI trong hoạt động kinh doanh.

Theo bà Trang, trong bối cảnh hành vi tiêu dùng liên tục thay đổi, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh không chỉ cần đưa sản phẩm lên sàn TMĐT mà còn phải biết xây dựng thương hiệu thông qua nội dung số, video ngắn và các nền tảng mạng xã hội.

“AI đang trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc sáng tạo nội dung, xây dựng kịch bản, thiết kế hình ảnh, sản xuất video, tối ưu quảng cáo và chăm sóc khách hàng, góp phần giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh trên môi trường số”, bà Trang nhấn mạnh.

Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu các xu hướng mới, chuyên gia Trung tâm eComDX còn dành phần lớn thời lượng chương trình để hướng dẫn thực hành theo mô hình “cầm tay chỉ việc”, giúp các học viên từng bước xây dựng và vận hành hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.

Các nội dung, từ việc thiết lập tài khoản kinh doanh chuyên nghiệp, tối ưu hồ sơ thương hiệu, xây dựng hệ thống liên kết điều hướng khách hàng cho đến khai thác các công cụ phân tích dữ liệu của nền tảng, đều được hướng dẫn trực tiếp ngay tại lớp học.

Trên cơ sở các sản phẩm đặc trưng của địa phương như Trà Cung Đình Huế, Sen Huế và các sản phẩm OCOP, học viên được thực hành xây dựng kịch bản video bán hàng theo cấu trúc 6 bước, từ cách thu hút người xem trong 3 giây đầu, giới thiệu giá trị sản phẩm, tạo niềm tin thông qua các tiêu chuẩn chất lượng đến kỹ thuật kêu gọi hành động nhằm tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng.

Ngoài ra, đại diện eComDX cũng lưu ý với các học viên về chính sách cộng đồng trên các nền tảng số, đồng thời hướng dẫn ứng dụng các công cụ AI như ChatGPT, Gemini, Claude… để xây dựng kịch bản, sáng tạo nội dung và tối ưu hiệu quả truyền thông với chi phí phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã.