Sau 5 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 – 2025, TP Huế đã ghi dấu nhiều kết quả tích cực, để lại ấn tượng sâu đậm trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội.

Diện mạo đô thị và nông thôn ở các địa phương ngày càng khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp. Hạ tầng thiết yếu được đầu tư tôn tạo, nâng cấp. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng bền vững. Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đã giảm xuống còn 1,15%, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Đằng sau những kết quả ấy là sự chung tay, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Với phương châm gần dân, sát dân, Mặt trận Tổ quốc đã phát huy hiệu quả sức mạnh vận động, tập hợp, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong nhiều phong trào thi đua thiết thực: “Ngày Chủ nhật xanh”, “Mai vàng trước ngõ”, “Dòng họ, làng bản không có hộ nghèo”, hay Cuộc vận động “Xây dựng TP Huế xanh - sạch - sáng”.

Những phong trào này nhanh chóng lan tỏa, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và người dân tham gia, trở thành điểm nhấn nổi bật trong hành trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở TP Huế. Qua đó, góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường, tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp thành phố hoàn thành nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

Diện mạo nông thôn ở các địa phương ngày càng khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Uỷ viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Huế Nguyễn Thị Ái Vân cho hay, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các xã, phường tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của cuộc vận động.

“Tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, đi vào chiều sâu, gắn với thực tiễn của từng khu dân cư”, bà Ái Vân khẳng định.

Song song đó, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp; chú trọng bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho cán bộ cơ sở, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới. Công tác huy động nguồn lực xã hội cũng sẽ được đẩy mạnh.

Một điểm nhấn khác là việc phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, cũng như hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và các tổ hòa giải cơ sở. Qua đó, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân đến các cơ quan chức năng, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền.

Thành phố cũng khuyến khích, nhân rộng các mô hình tự quản sáng tạo tại cộng đồng dân cư, tập trung vào việc xây dựng “nếp sống văn minh đô thị và nông thôn. Đây chính là giải pháp thiết thực để tạo chuyển biến về ý thức, hành vi trong đời sống thường nhật, là nền tảng vững chắc để đưa phong trào đi vào chiều sâu, hiệu quả, lâu bền.

Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Huế đã phát động phong trào thi đua mới, kêu gọi 40 xã, phường đăng ký triển khai các mô hình hay, sáng tạo, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn mới. Sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cơ sở tiếp tục mở ra kỳ vọng mới, đưa phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở TP Huế ngày càng lan tỏa và bền vững.