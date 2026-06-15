Đối với các khách hàng bị khóa SIM một chiều từ ngày 15/6 muốn mở khóa lại dịch vụ có thể thực hiện tại nhà bằng cách đăng nhập vào ứng dụng My Viettel, Viettel Tammi và VNeID để tự thực hiện các bước xác thực thông tin.

Viettel Telecom cho biết, đúng 0h00 ngày 15/6/2026, hệ thống đã khóa một chiều (khách hàng không thể nhắn tin và thực hiện cuộc gọi đi) đối với hơn 5 triệu thuê bao di động chưa hoàn tất việc xác thực thông tin theo quy định tại Thông tư 08.

Sau 60 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều (tức ngày 15/08/2026), nếu khách hàng vẫn chưa thực hiện xác thực, thuê bao sẽ bị tạm dừng hai chiều. Sau 5 ngày tiếp theo, số thuê bao sẽ bị thu hồi theo quy định.

Đây là biện pháp bắt buộc theo lộ trình của cơ quan quản lý Nhà nước nhằm làm sạch không gian mạng, bảo vệ an toàn thông tin và tài sản cho người sử dụng viễn thông.

Đối với các khách hàng bị khóa SIM một chiều từ ngày 15/6, muốn mở khóa lại dịch vụ có thể thực hiện tại nhà bằng cách đăng nhập vào ứng dụng My Viettel, Viettel Tammi và VNeID để tự thực hiện các bước xác thực thông tin.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể thực hiện tại 50.000 điểm xác thực thông tin do Viettel bố trí trên toàn quốc. Khách hàng mang theo căn cước công dân gắn chip đến trực tiếp các cửa hàng Viettel, Viettel Store hoặc điểm ủy quyền, điểm bán, chuỗi cửa hàng của Thế giới di động, Hoàng Hà Mobile để được nhân viên hỗ trợ.

Viettel Telecom cho biết, nhà mạng này đang hỗ trợ tại các điểm giao dịch trên toàn quốc và các tổ hỗ trợ lưu động vẫn đảm bảo 100% quân số để hỗ trợ khách hàng trong những ngày tới.

Đặc biệt, đường dây nóng 18008098, phục vụ tận nhà cho khách hàng cao tuổi, người khuyết tật, vẫn hoạt động bình thường để không ai bị gián đoạn liên lạc.

Đại diện VinaPhone cho biết, từ 9h sáng ngày 15/6/2026, VinaPhone chính thức thực hiện tạm dừng cung cấp dịch vụ chiều đi (gọi điện và nhắn tin SMS đi) đối với gần 3 triệu thuê bao thuộc diện phải xác thực thông tin theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN nhưng chưa hoàn tất thủ tục theo quy định.

Các thuê bao này sẽ bị tạm dừng chiều gọi đi và nhắn tin đi, trong khi vẫn duy trì khả năng nhận cuộc gọi và tin nhắn đến. Vì vậy, khách hàng không nên quá lo lắng khi thuê bao bị khóa một chiều.

Để hỗ trợ khách hàng thuận tiện nhất, VinaPhone hiện cung cấp nhiều kênh xác thực. Khách hàng có thể thực hiện trực tuyến trên ứng dụng My VNPT bằng cách đăng nhập tài khoản và làm theo hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao.

Đối với công dân đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, việc xác thực cũng có thể thực hiện thông qua ứng dụng VNeID.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể đến các điểm giao dịch VinaPhone hoặc VNPT trên toàn quốc để được hỗ trợ trực tiếp.

Khi đi xác thực, khách hàng cần mang theo căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ để đối soát thông tin theo quy định.

Chia sẻ với VietNamNet sáng ngày 15/6, đại diện Cục Viễn thông cho biết, từ 0h00 ngày 15/6, các nhà mạng sẽ phải tạm dừng cung cấp dịch vụ chiều đi (gọi điện và nhắn tin SMS đi) đối với thuê bao xác thực thông tin theo quy định tại Thông tư 08.

Tuy nhiên, để đảm bảo hệ thống của các nhà mạng không bị ảnh hưởng, các nhà mạng có thể chia ra các tập khách hàng và để tạm dừng cung cấp vào các khung giờ khác nhau trong ngày 15/6.

Chỉ tính riêng mạng Viettel và VinaPhone công bố đã có hơn 8 triệu thuê bao bị tạm dừng cung cấp dịch vụ chiều đi từ hôm nay.

Theo dự báo của các nhà mạng, sẽ có khoảng hơn chục triệu thuê bao bị khóa một chiều từ ngày hôm nay vì chưa xác thực thuê bao theo quy định.

Một nguồn tin cho VietNamNet hay có thể con số thuê bao chưa xác thực thông tin cao hơn con số mà các nhà mạng công bố.