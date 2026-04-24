Ngày 24/4, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị tập huấn triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Ngoài điểm cầu trung tâm đặt tại Văn phòng Trung ương Đảng, hội nghị được kết nối tới 34 tỉnh ủy, thành ủy với tổng số 23.595 đại biểu tại 2.939 điểm cầu trên toàn quốc, bao gồm cả cấp tỉnh và cấp xã.

Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc triển khai thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử. Theo đó, hội nghị tập trung phổ biến, quán triệt và hướng dẫn kỹ năng thực hiện các thủ tục hành chính gồm: Chuyển sinh hoạt Đảng chính thức và tạm thời; lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú với đảng viên đang công tác; và thủ tục thu, nộp đảng phí.

Ông Ngô Hải Phan cũng cho biết, việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thực chất là hoạt động cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. Để triển khai hiệu quả, các cơ quan cần xây dựng quy định về thủ tục hành chính bảo đảm các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, tính khả thi và tính hợp pháp; đồng thời, cần đánh giá tác động trước khi ban hành nhằm tránh tạo gánh nặng cho tổ chức và đảng viên.

Bên cạnh đó, việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính là yêu cầu bắt buộc. Các thủ tục sau khi công bố phải được cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và người dân theo dõi, giám sát quá trình thực hiện, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực.

Một nội dung quan trọng khác, theo lưu ý của ông Ngô Hải Phan, đó là: Các cơ quan cần thường xuyên rà soát, đánh giá và tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số. Việc chuyển từ phương thức thủ công sang môi trường điện tử cần gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng, nhằm nâng cao hiệu quả xử lý và giảm chi phí, thời gian thực hiện.

Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu Ngô Hải Phan đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập huấn triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử nghiêm túc tiếp thu, chủ động nghiên cứu và thực hiện các nội dung được tập huấn; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phối hợp, đồng hành giữa các cơ quan để triển khai thành công việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong thời gian tới.

Một trong những nội dung của hội nghị tập huấn là hướng dẫn các đảng viên nộp hồ sơ 4 thủ tục hành chính trên Cổng giải quyết thủ tục hành chính của Đảng.

Theo đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị tập huấn triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, một nội dung được giới thiệu tới các đại biểu là thông tin tổng quan về thủ tục hành chính của Đảng; việc thực hiện thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử theo Quy định số 338-QĐ/TW, ngày 9/7/2025 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 42-HD/VPTW, ngày 7/11/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng.

Bên cạnh việc chia sẻ Kế hoạch số 77-KH/VPTW ngày 11/4/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về triển khai toàn quốc 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, hội nghị cũng giới thiệu tổng thể hệ thống thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử; hướng dẫn đảng viên nộp hồ sơ 4 thủ tục hành chính trên Cổng giải quyết thủ tục hành chính của Đảng; hướng dẫn quản trị hệ thống; hướng dẫn công tác rà soát chuẩn bị theo kịch bản triển khai.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị tập huấn, các đại biểu trao đổi, giải đáp vướng mắc và hướng dẫn xử lý tình huống phát sinh trong quá trình triển khai.

Quy định về thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử được Ban chấp hành Trung ương ban hành tháng 7/2025 đã nêu rõ 7 nguyên tắc cung cấp và sử dụng thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, đó là: Bảo đảm công khai, minh bạch, tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước; Thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử phải được thiết kế theo nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm, dễ sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng trong quá trình thực hiện thủ tục; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên;

Bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu và duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu với các tiêu chí “Đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” trong suốt quá trình cung cấp và sử dụng thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử; Việc thực hiện thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử có sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị pháp lý tương đương với hình thức thực hiện bằng giấy, trừ trường hợp văn bản của Đảng có quy định khác;

Bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng, ưu tiên hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trong cung cấp và sử dụng thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử; Tính thích nghi của hệ thống và trách nhiệm giải trình, tăng cường khả năng truy vết, kiểm tra và minh bạch hóa toàn bộ quy trình xử lý thủ tục hành chính; Không được yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên nộp lại hồ sơ giấy nếu đã có hồ sơ điện tử hợp lệ, trừ trường hợp do quy định khác của Đảng.