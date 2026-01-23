Thuế tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn, trong trường hợp cần nộp tiền ngay khi tờ khai còn ở trạng thái “chờ chấp nhận” (nộp trước), người nộp thuế có thể sử dụng chức năng tạm nộp thông qua giấy nộp tiền (GNT) tự lập trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia về Thuế.

Cụ thể, quy trình thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia về Thuế (https://dichvucong.gdt.gov.vn) và đăng nhập bằng tài khoản thuế điện tử của doanh nghiệp.

Bước 2: Từ giao diện chính chọn “Dịch vụ khác” => chọn “Nộp thuế” => “Lập GNT”

Sau đó, người nộp thuế chọn ngân hàng nộp thuế (ngân hàng đã đăng ký với cơ quan thuế), đồng thời chọn loại nghĩa vụ là “Tất cả” và hình thức “tạm nộp”.”

Bước 3: Khai báo và hoàn thiện thông tin trên giấy nộp tiền

Hệ thống sẽ hiển thị mẫu GNT để người nộp thuế điền các thông tin chi tiết:

- Lựa chọn tài khoản trích nộp.

- Chọn cơ quan thuế quản lý thu (thuế cơ sở hay thuế tỉnh/thành phố) hệ thống sẽ tự hiển thị tên xã/phường/đặc khu, cơ quan quản lý thu, thông tin chuyển cho kho bạc nhà nước nào.

- Tại mục “Mở tại ngân hàng thương mại ủy nhiệm thu”: Nếu danh sách có ngân hàng trùng với ngân hàng của doanh nghiệp, người nộp thuế ưu tiên chọn ngân hàng đó.

- Tiếp đến là phần kê khai thông tin khoản thuế cần nộp.

Người nộp thuế chọn “Tờ khai” rồi chọn loại tờ khai (ví dụ: 01/GTGT, 05/KK-TNCN) và kỳ tính thuế tương ứng, sau đó chọn nội dung các khoản nộp ngân sách nhà nước, điền số tiền cần nộp, “Mã chương” và “Mã NDKT” (nội dung kinh tế) sẽ được hệ thống tự động đề xuất. Người nộp thuế có thể đối chiếu với các GNT trước đó để đảm bảo tính chính xác.

- Sau khi kiểm tra đầy đủ, chính xác mọi thông tin, nhấn “Hoàn thành” để xem lại toàn bộ GNT đã lập.

Tiến hành ký số điện tử vào GNT và nhấn “Ký và nộp” để hoàn tất lệnh nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Để xác nhận kết quả giao dịch, người nộp thuế truy cập mục “Tra cứu GNT” để theo dõi trạng thái của giấy nộp tiền vừa lập (đã nộp, chờ xử lý, thành công…).