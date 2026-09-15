Ký ức những ngày thi IMO

Từ nhỏ, Trần Đại Thành Danh đã yêu thích những con số, các câu đố logic và thường tìm đọc sách Toán. Lớp 6, sau khi được thầy giáo cho xem một đề thi Olympic, Danh bắt đầu nuôi ước mơ một ngày được bước vào phòng thi quốc tế, tranh tài với học sinh từ nhiều quốc gia.

Danh cho biết Toán học có cách tư duy phong phú, mỗi bài toán lại mở ra một cách tiếp cận thú vị.

Trước năm học 2025-2026, Danh đặt mục tiêu chinh phục APMO và IMO.

Để dự APMO và IMO, Danh phải vượt qua các vòng tuyển chọn. Tại kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia, cậu giành giải Nhất, đủ điều kiện dự APMO. Ở kỳ thi chọn đội tuyển IMO Việt Nam, từ 50 thí sinh, 6 em được chọn và Danh xếp thứ ba.

Trước các kỳ thi, Danh được bồi dưỡng tại trường, sau đó tập huấn tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Một ngày học tại Viện Toán kéo dài từ 8h-17h. Sau giờ học, Danh thường chơi thể thao trong khuôn viên viện rồi tự học vào buổi tối.

“Chương trình rất nặng với nhiều bài toán khó. Có những hôm em phải thức tới 4h sáng để giải. Dù vậy, thời gian ở đây mang lại cho em rất nhiều niềm vui và hạnh phúc vì được các thầy cô giảng dạy, quan tâm và chăm sóc”, Danh kể.

Tại APMO, thí sinh làm 5 bài trong 4 giờ. Danh phải phân bổ thời gian hợp lý, giải nhanh hai bài đầu để dành thời gian cho các bài khó hơn. Tuy nhiên, cậu chỉ hoàn thành 4/5 bài.

Khác với APMO, IMO diễn ra trong hai ngày, mỗi ngày 3 bài trong 4 giờ 30 phút. Áp lực cũng lớn hơn khi Danh thi cùng các thí sinh đến từ nhiều quốc gia. Cậu cho rằng mình đã phân bổ thời gian chưa hợp lý nên không đạt kết quả như mong muốn.

Đầu tháng 6, Danh vui mừng khi biết mình giành Huy chương Vàng APMO. Nhà trường, thầy cô và gia đình gọi điện, nhắn tin chúc mừng. Khi kết quả IMO được công bố, Danh tiếc nuối vì không đạt giải cao nhất nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, khép lại một cột mốc để chuẩn bị cho hành trình học tập phía trước.

Trần Đại Thành Danh được tuyển thẳng vào Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM - Chương trình Cử nhân Tài năng ngành Toán học. Ảnh: NVCC

“Đối với mình, IMO là kỳ thi mơ ước và cũng là mục tiêu lớn nhất. Vì vậy, Huy chương Bạc IMO là thành quả lớn sau nhiều năm nỗ lực rèn luyện, cùng những tháng ngày học tập trong đội tuyển với sự đồng hành, giảng dạy của các thầy. Đó là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa, đẹp và đáng nhớ nhất”, Danh nói.

Nhìn lại hành trình, Danh cho rằng đam mê, kiên trì và bền bỉ với môn Toán là điều giúp cậu vượt qua áp lực, không bỏ cuộc trước những bài toán khó.

Ba năm trong đội tuyển của trường và hai tháng tập huấn tại Hà Nội là chặng đường nhiều cảm xúc, giúp Danh thêm trân trọng và biết ơn sự tận tâm, đồng hành của các thầy.

Lý do chọn Tài năng ngành Toán

Trần Đại Thành Danh được tuyển thẳng vào chương trình Cử nhân Tài năng ngành Toán học, Trường ĐH Tự nhiên TPHCM năm 2026.

Danh chọn ngành này tại vì muốn tiếp tục theo đuổi đam mê Toán học và được học tập ở môi trường giàu tính học thuật, nghiên cứu.

Danh kỳ vọng môi trường đại học sẽ giúp mình sớm tiếp cận nghiên cứu khoa học và được tham gia các seminar chuyên ngành mình yêu thích. Danh cũng mong muốn mở rộng mạng lưới học thuật, được học tập với các nhà khoa học mình ngưỡng mộ.

Thời gian tới, Danh sẽ tiếp tục tham gia các kỳ thi Olympic, học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và hướng tới con đường Toán học lý thuyết. Dù biết chặng đường phía trước không dễ dàng, cậu quyết tâm theo đuổi bằng niềm đam mê Toán học.

Trần Đại Thành Danh được Trường ĐH Khoa học Tự nhiên trao học bổng Tinh hoa khoa học trị giá 320 triệu đồng, tương đương học phí 4 năm học tại trường.