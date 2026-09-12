Tại lễ đón tân sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM ngày 14/9, Trần Tiến Đạt sẽ được vinh danh và nhận học bổng “Tinh hoa khoa học” trị giá 100% học phí toàn khóa, tương đương khoảng 320 triệu đồng. Đây là học bổng dành cho thành tích nổi bật của nam sinh quê Gia Lai trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Đạt là tân sinh viên có điểm xét tuyển tổng hợp cao nhất của trường, với 29,77/30 điểm, chưa tính điểm ưu tiên, điểm cộng và điểm quy đổi. Đặc biệt, nam sinh đồng thời là thủ khoa Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM năm 2026, với 1.139/1.200 điểm - mức điểm cao nhất trong lịch sử kỳ thi này kể từ năm 2018 đến nay.

Từng đỗ đại học nhưng quyết định dừng lại

Trước khi trở thành tân sinh viên ngành Khoa học Máy tính, Đạt đã trải qua một năm nhiều thay đổi.

Năm 2025, Đạt trúng tuyển ngành Vật lý học tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM. Tuy nhiên, sau một thời gian theo học, nam sinh nhận ra ngành học này chưa thực sự phù hợp với định hướng của mình. Đạt quyết định tạm dừng việc học, trở về quê để chuẩn bị theo đuổi một lĩnh vực liên quan đến máy tính và công nghệ.

Trần Tiến Đạt, thủ khoa Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2026 với mức điểm cao nhất trong lịch sử kỳ thi được trao học bổng trị giá 320 triệu. Ảnh: NVCC

Đạt tìm hiểu kỹ các phương thức xét tuyển đại học mùa tuyển sinh 2026. Để tăng cơ hội trúng tuyển, Đạt tham dự cả hai đợt thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM. Ở đợt 1, nam sinh đạt 997 điểm; đợt 2 đạt 1.139/1.200 điểm.

Không chỉ vậy, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nam sinh đạt 28,75 điểm, gồm 9,5 điểm Toán, 10 điểm Vật lý và 9,25 điểm Tiếng Anh. Khi còn học THPT, nam sinh từng đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán.

Nói về Lý do lựa chọn Khoa học Máy tính, Đạt cho biết em yêu thích lĩnh vực này từ nhỏ. Em rất vui và khá bất ngờ khi nhận kết quả trúng tuyển. "Ngành này những năm trước có điểm chuẩn rất cao nên ban đầu em không nghĩ mình có thể trúng tuyển", Đạt chia sẻ.

Hơn 24% tân sinh viên đạt giải trong các kỳ thi

Năm 2026, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM lần đầu tuyển sinh theo phương thức xét tuyển tổng hợp. Điểm chuẩn của trường dao động từ 21,50 đến 29,32 điểm theo thang điểm 30. Trong đó, 28/39 ngành, nhóm ngành và chương trình đào tạo có điểm chuẩn từ 24 điểm trở lên.

Hơn 24% tân sinh viên của trường từng đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi hoặc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong số này có 222 tân sinh viên đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và Kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức, gồm 13 giải Nhất và 62 giải Nhì.

Khóa tuyển sinh năm nay còn có nhiều tân sinh viên từng đạt thành tích nổi bật tại các sân chơi quốc tế và cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Nhà trường cũng tiếp nhận nhiều thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các tỉnh, thành theo tổ hợp xét tuyển đại học.

Trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM triển khai Học bổng Tinh hoa Khoa học với tổng giá trị khoảng 29 tỷ đồng, dành cho các tân sinh viên có thành tích xuất sắc trong kỳ tuyển sinh, trúng tuyển Chương trình Tiên tiến, các chương trình tăng cường tiếng Anh và những ngành phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, chiến lược quốc gia.

Trong đó, học bổng toàn phần, tương đương 100% học phí thực đóng, được trao cho tân sinh viên đạt thành tích đặc biệt trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, học sinh giỏi quốc gia; có điểm gốc cao nhất tại kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM; hoặc có điểm học lực cao nhất theo tiêu chí của trường.

Ngoài Trần Tiến Đạt, 11 thí sinh xuất sắc khác cũng nhận học bổng 100% học phí toàn khóa.



