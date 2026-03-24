Bà Surya Bonaly - VĐV trượt băng nghệ thuật nổi tiếng thế giới từng 5 lần vô địch châu Âu, 3 lần giành HCB thế giới, 9 lần vô địch Pháp, trực tiếp tham gia huấn luyện chuyên môn cho các VĐV Việt Nam, đồng thời giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng tới cộng đồng yêu thích bộ môn.

Bà Surya Bonaly giao lưu cùng các VĐV Việt Nam.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho các vận động viên, tạo cơ hội tiếp cận với phương pháp huấn luyện quốc tế, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của bộ môn trượt băng nghệ thuật tại Việt Nam.

Surya Bonaly là một trong những VĐV xuất sắc của trượt băng nghệ thuật thế giới, huyền thoại của nước Pháp, được biết đến với phong cách thi đấu sáng tạo và tinh thần bứt phá, nổi tiếng với kỹ thuật khó, đặc biệt là backflip trên một chân (illegal move).