Highlights Jannik Sinner 2-0 Corentin Moutet (nguồn: Tennis TV)

Jannik Sinner tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt khi đánh bại Corentin Moutet sau hai set với tỷ số 6-1, 6-4, qua đó giành vé vào tứ kết Miami Open 2026.

Đáng chú ý, chiến thắng này giúp tay vợt số hai thế giới người Italia thiết lập kỷ lục mới với 26 set thắng liên tiếp tại các giải Masters 1000, khẳng định sự ổn định và đẳng cấp vượt trội.

Jannik Sinner lập kỷ lục Masters 1000 - Ảnh: ATP Tour

Trước Moutet, Sinner nhập cuộc áp đảo và nhanh chóng chiếm thế chủ động. Anh dễ dàng giành set 1 với tỷ số 6-1 nhờ những cú đánh uy lực và chính xác.

Sang set 2, Moutet chơi nỗ lực hơn nhưng vẫn không thể ngăn cản Sinner duy trì lợi thế. Tay vợt Italia tận dụng tốt các cơ hội để khép lại trận đấu với chiến thắng 6-4.

Với kết quả này, Sinner ghi tên vào tứ kết và sẽ chạm trán tay vợt chủ nhà Alex Michelsen. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, thì chức vô địch Miami Open 2026 nhiều khả năng sẽ gọi tên tay vợt số 2 thế giới.

Cách đây một tuần, Sinner đã đánh bại Daniil Medvedev để đăng quang Indian Wells.