Chiều 22/3, Bích Thủy cùng Okayama gặp lại Toray Arrows Shiga tại giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản. Bước vào set đấu đầu tiên, Okayama là đội nhập cuộc tốt hơn khi liên tục vươn lên dẫn trước. Sự tỏa sáng của Bích Thuỷ giúp đội nhà giành chiến thắng 25/21.

Ở ba set sau đó, Bích Thủy tiếp tục chơi hay, góp công lớn giúp Okayama đánh bại đối thủ 3-1. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Bích Thủy và các đồng đội. Với những gì thể hiện rất ấn tượng, tuyển thủ Việt Nam được vinh danh là VĐV hay nhất trận đấu. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên phụ công sinh năm 2000 nhận một danh hiệu ở giải Nhật Bản.

Thanh Thúy và Bích Thủy có 2 cảm xúc trái ngược nhau.

Trong khi Bích Thủy tỏa sáng và cùng Okayama có 2 chiến thắng, thì Thanh Thúy lại không vui ở vòng đấu này. Sau khi để thua nhanh 0-3, Gunma Green Wings quyết tâm đòi nợ Hisamitsu.

Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn. Gunma nắm giữ thế trận và nhanh chóng giành chiến thắng trong set đấu đầu tiên với tỷ số 25/18. Tuy nhiên, sang set 2 và set 3, Hisamitsu đều giành chiến thắng, vươn lên dẫn trước 2-1. Ở set 4, Gunma thi đấu như không còn gì để mất, gỡ hòa 2-2. Đáng tiếc là đội bóng áo xanh thua set 5, chung cuộc thua 1-3.

Dù thua liền 2 trận nhưng đội bóng của Thanh Thúy vẫn giữ được vị trí thứ 7 trên BXH giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản.