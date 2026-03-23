Highlights Carlos Alcaraz 1-2 Sebastian Korda (nguồn: Tennis TV)

Sebastian Korda đã tạo nên cú sốc tại Miami Open khi đánh bại Carlos Alcaraz sau màn rượt đuổi nghẹt thở kéo dài ba set.

Dù bị đánh giá thấp hơn, tay vợt người Mỹ lại nhập cuộc đầy tự tin. Alcaraz bỏ lỡ hai cơ hội break đầu set, trước khi mất break ở game 8, giúp Korda giành set 1 với tỷ số 6-3.

Korda ăn mừng phấn khích sau khi hạ Carlos Alcaraz - Ảnh: Miami Open

Sang set 2, Korda tiếp tục duy trì lợi thế khi sớm bẻ game ở ván 3. Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định, anh lại đánh mất sự tập trung. Alcaraz tận dụng cơ hội, gỡ hòa 5-5 rồi thắng liền hai game để khép lại set với tỷ số 7-5, đưa trận đấu vào set quyết định.

Ở set 3, Korda thi đấu điềm tĩnh hơn trong khi Alcaraz mắc nhiều sai lầm. Game 7 trở thành bước ngoặt khi Korda giành break quan trọng. Lần này, tay vợt người Mỹ không bỏ lỡ cơ hội, khép lại set với tỷ số 6-4.

Chiến thắng này giúp Korda giành vé đi tiếp, đồng thời tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất tại Miami Open 2026.