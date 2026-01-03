Theo tạp chí Interesting Engineering, một chú mèo lông đen, có tên gọi là Sam đã trở thành huyền thoại trong Thế chiến II khi liên tục sống sót dù có mặt trên 3 chiến hạm bị đánh đắm khác nhau.

Câu chuyện về "Sam không thể chìm" bắt đầu trên thiết giáp hạm Bismarck của Đức Quốc xã, vốn được hạ thủy vào ngày 14/2/1939. Con tàu dài 241m và có lượng choán nước 41.700 tấn, nhưng đã bị hư hại nặng khi giao chiến với chiến hạm Prince of Wales của phe đồng minh.

Chú mèo mang tên "Sam không thể chìm". Ảnh: Wikipedia

Khoảng 3 ngày sau khi bị hư hại, con tàu cuối cùng đã bị đánh đắm vào ngày 27/5/1941. Trong số thủy thủ đoàn gồm 2.200 người, chỉ có 118 người sống sót cùng một con mèo lông đen. Các thành viên của tàu khu trục Anh HMS Cossack là đơn vị thực hiện việc cứu hộ người sống sót từ tàu Bismarck, sau đó đã nhận nuôi chú mèo. Do không biết tên, nên Sam khi đó được gọi là "Oscar".

Thiết giáp hạm Bismarck. Ảnh: Wikipedia

Trong vài tháng tiếp theo, "Oscar" đi cùng Cossack thực hiện các nhiệm vụ hộ tống đoàn vận tải ở Địa Trung Hải và Bắc Đại Tây Dương. Tuy vậy, tới ngày 27/10/1941, HMS Cossack bị trúng ngư lôi của Đức Quốc xã và bị đánh chìm. Một lần nữa, chú mèo lại sống sót và được các thủy thủ của tàu sân bay HMS Ark Royal nhận nuôi. Vào thời điểm này, chú mèo đã được đặt biệt danh là "Sam không thể chìm".

Tàu khu trục HMS Cossack. Ảnh: Wikipedia

Nhưng giống như một trò đùa của số phận, chỉ khoảng một tháng sau khi nhận nuôi Sam, tàu sân bay Ark Royal bị trúng ngư lôi vào ngày 14/11/1941. Đến lần thứ 3 này, Sam vẫn bình an vô sự và được chiến hạm HMS Legion của Hải quân Anh giải cứu.

Sau sự việc này, Sam không còn ra khơi nữa, mà được chuyển về đất liền cho Văn phòng của Thống đốc Gibraltar. Chú mèo này sau đó trở về Anh, được các thủy thủ ở Belfast nhận nuôi cho tới khi qua đời vào năm 1955. Ở thời điểm hiện tại, một bức tranh mang tên "Oscar, con mèo của Bismarck" vẫn đang được lưu giữ tại Bảo tàng Hàng hải quốc gia ở Greenwich.

Dù vẫn còn nhiều hoài nghi về truyền thuyết "Sam không thể chìm" nhưng việc các con tàu mang theo mèo không phải là điều hiếm gặp. Theo quan niệm truyền thống, mèo được cho là một linh vật của hàng hải, được các thủy thủ sử dụng để hạn chế chuột phá phách thiết bị và hàng hóa trên tàu.