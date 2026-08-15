Theo Guardian, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ngày 15/8 đã đưa tin về trận động đất có cường độ 7,7 xảy ra ngoài khơi đảo Flores ở miền Đông Indonesia.

"Trận động đất xảy ra vào hồi 5h58 (giờ địa phương), tâm chấn của nằm ngoài khơi bờ biển phía Bắc của đảo Flores, xảy ra ở độ sâu chỉ khoảng 10km. Sau trận động đất ban đầu là hai dư chấn mạnh trong cùng khu vực với độ lớn lần lượt là 5,6 và 5,9", báo cáo của USGS cho biết.

Tâm chấn của trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra tại Indonesia. Ảnh: NYT

Cơ quan Khí tượng, Thời tiết và Địa vật lý Indonesia (BMKG) sau đó cũng xác nhận trận động đất mạnh 7,7 độ; đồng thời ban bố cảnh báo sóng thần sớm, khuyến cáo người dân tránh xa các bãi biển và bờ sông.

Theo Giám đốc trung tâm động đất và sóng thần thuộc BMKG, trận động đất có khả năng gây ra sóng thần cao 0,5-3m ở các tỉnh Đông Nusa Tenggara, Nam Sulawesi và Tây Nusa Tenggara. Đến thời điểm hiện tại, cảnh báo sóng thần đã được hủy bỏ sau vài giờ, nhưng BMKG nhấn mạnh rằng cơ quan này vẫn đang theo dõi chặt chẽ mực nước biển.

Hiện chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại trong vụ việc, nhưng cơ quan khẩn cấp Indonesia tiết lộ rằng ít nhất 2 người đã chết sau động đất.

Indonesia là quốc gia nằm trên Vành đai Lửa - một dải bao quanh Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra động đất và hoạt động núi lửa. Đây là một trong những khu vực có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới, trải dài từ Nhật Bản và Indonesia sang California và Nam Mỹ.