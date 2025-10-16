“PSSI và HLV trưởng đội tuyển QG Indonesia, Patrick Kluivert chính thức đồng ý chấm dứt hợp tác sớm hợp đồng 2 năm thông qua cơ chế chấm dứt hợp tác song phương”, trang web chính thức LĐBĐ Indonesia đưa ra tuyên bố. . Với việc chấm dứt hợp tác này, ban huấn luyện của Kluivert sẽ không còn dẫn dắt đội tuyển quốc gia Indonesia ở cấp độ đội tuyển quốc gia, U23 hoặc U20.

Kluivert sớm bị LĐBĐ Indonesia sa thải, sau thất bại tại vòng loại 4 World Cup 2026. Ảnh: AFC

Quyết định sa thải Kluivert và BHL của cựu tiền đạo Hà Lan được PSSI đưa ra chỉ 3 ngày sau khi Indonesia thua 0-1 Iraq ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026.

Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của Garuda ở kỳ FIFA Days tháng 10. Trước đó, họ bại trận 2-3 Saudi Arabia hôm 9/10.

Hai thất bại then chốt đẩy tuyển Indonesia xuống vị trí chót bảng B và chính thức bị loại khỏi cuộc đua giành quyền tham dự ngày hội bóng đá thế giới diễn ra vào năm sau.

Điều đáng kể, sau 2 thất bại này, Kluivert và đội ngũ của ông bỏ thẳng về Hà Lan, chứ không quay lại Indonesia, cho thấy cựu danh thủ cũng xác định chuyện bị "bay ghế".

Indonesia bẽ bàng vì tan mộng World Cup 2026, sau khi tốn khoản lớn mời Kluivert về. Ảnh: Bola

PSSI giải thích: “Bước đi này được thực hiện như một phần của quá trình đánh giá toàn diện chương trình huấn luyện và phát triển của bóng đá Indonesia”.

Patrick Kluivert bất ngờ được PSSI mời về thay HLV Shin Tae Young đang cho thấy đi đúng hướng và làm khá tốt, dẫn dắt tuyển Indonesia để thực hiện giấc mơ World Cup 2026.

Tuy nhiên, PSSI cho thấy đây là một lựa chọn sai lầm. Trong 10 tháng trên cương vị, Patrick Kluivert có 8 trận đấu với tuyển Indonesia, trong đó có 6 trận ở vòng loại World Cup 2026.

Kết quả, ông chỉ có được 3 trận thắng, 1 hòa và 4 thất bại, Indonesia ghi 11 bàn, thủng lưới 15 bàn.