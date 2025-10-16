Tuy nhiên, đội bóng thành Manchester sẽ phải đối mặt sự cạnh tranh gay gắt từ Chelsea - đội bóng cũng theo dõi sát sao phong độ Elliot Anderson thời gian qua.

Giới truyền thông xứ sương mù cho hay, Pep Guardiola là fan "cứng" của Anderson, cầu thủ tiến bộ vượt bậc kể từ ngày rời Newcastle chuyển đến Nottingham Forest.

Anderson nằm trong tầm ngắm của cả Man City và Chelsea - Ảnh: Mirror

Chính vì thế, Man City quyết tâm chiêu mộ chàng trai 22 tuổi này để chiều lòng Pep và tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ.

Kể từ ngày dính chấn thương dây chằng đầu gối, Rodri không còn duy trì được những màn trình diễn đỉnh cao. Còn Nico Gonzalez chưa để lại nhiều dấn ấn sau khi cập bến Etihad.

Thế nên, Pep xem Elliot Anderson là phương án bổ sung chất lượng cho tuyến giữa Man "xanh" ở kỳ chuyển nhượng tới đây.

Ngoài The Citizens, Chelsea cũng muốn lôi kéo Anderson đến Stamfor Bridge. Trong khi MU xem là anh mục tiêu phù hợp, thay thế lão tướng Casemiro.

Hồi năm ngoái, Anderson chuyển đến Forest từ Newcastle với bản hợp đồng trị giá 35 triệu bảng Anh. Cầu thủ này nhanh chóng khẳng định mình là một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc ở Premier League.

Sự tiến bộ mà Elliot Anderson thể hiện được HLV Thomas Tuchel ghi nhận, triệu tập lên tuyển Anh hồi tháng 8 vừa qua.

Đến nay, Anderson đã có 3 lần ra sân trong màu áo Tam sư và đều thi đấu tốt. Dự kiến anh sẽ có tên trong danh sách tham dự VCK World Cup diễn ra tại Bắc Mỹ hè năm sau.

Nếu tiếp tục gây ấn tượng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, giá trị của Elliot Anderson lúc đó sẽ tăng vọt.