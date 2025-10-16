Chương trình “En todas las salasas” hé lộ, Mbappe “có thể đã bắt đầu một mối quan hệ đặc biệt” với Maria Aguilar, người trở nên nổi tiếng khi tham gia vào chương trình thực tế ăn khách “La Isla de las tentaciones” (Đảo cám dỗ) tại Tây Ban Nha.

Maria Aguilar được cho là bạn gái mới của Mbappe. Ảnh: insta M.A

Maria Aguilar, 26 tuổi, được biết đến là một cô nàng có tính cách mạnh mẽ và cởi mở, sở hữu nhan sắc quyến rũ.

Vài tháng trước, chân dài này còn được đồn hẹn hò Raul Asencio, đồng đội của Mbappe tại Real Madrid.

Cô nàng có mặt ở sân Bernabeu. Anh: Insta M.A

Tuy nhiên, theo nguồn trên, mối quan hệ đó giờ đã là quá khứ và Mbappe hiện rơi ‘lưới tình’ của Aguilar, sau khi gặp nhau ở một số sự kiện riêng tư tại Madrid. Maria Aguilar cũng có mặt ở Bernabeu để cổ vũ tay săn bàn số 10.

Bạn gái tin đồn của Mbappe sở hữu nhan sắc nóng bỏng. Ảnh: Insta M.A

Mbappe luôn rất kín tiếng về đời tư, nhưng theo một thành viên trong chương trình trên, bạn gái tin đồn của anh thì ngược lại.

“Cô ấy không che giấu mối quan hệ của mình với Mbappe và thậm chí còn nói về chuyện này tại tiệm làm tóc”.

Aguilar bằng tuổi Mbappe. Ảnh: Insta M.A

Tay săn bàn 26 tuổi đang có một mùa giải bùng nổ cùng Real Madrid và tuyển Pháp. Ở kỳ FIFA Days tháng 10 vừa khép lại, Mbappe được Deschamps cho trở lại CLB sớm vì bị đau mắt cá chân.

Maria Aguilar sở hữu hình thể thu hút mọi ánh nhìn. Ảnh: Insta M.A

Dù vậy, theo Marca, tình hình của tiền đạo này không đáng ngại, nghỉ ngơi là có thể phục hồi, và sẽ có mặt ở Siêu kinh điển, Real Madrid đấu Barca (26/10).