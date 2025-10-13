Giấc mơ World Cup 2026 của Indonesia đã chính thức tan vỡ. Báo chí và giới chuyên môn xứ vạn đảo tỏ ra thất vọng và không ngừng mổ xẻ nguyên nhân thất bại.

Thành tích tệ hại

Những kết quả ở Saudi Arabia đã cho thấy rõ Indonesia đang ở đâu trên bản đồ bóng đá châu Á.

Indonesia kém về bản lĩnh. Ảnh: Kompas

Sau khi thua Saudi Arabia, Indonesia tiếp tục cúi đầu trong cuộc đọ sức với Iraq.

Trận đấu mới nhất cho thấy Indonesia vẫn chưa tiếp cận được trình độ của Iraq. “Những chú sư tử Lưỡng Hà” tiếp tục là hung thần đối với Garuda.

Mặc dù Indonesia cầm bóng 55% trong cuộc chiến vừa qua, so với 45% của Iraq, nhưng điều này không có ý nghĩa.

Iraq thể hiện bản lĩnh để giải quyết trận đấu – điều mà Indonesia không có. Trong 15 lần gặp nhau, Garuda thua đến 10 trận, chỉ có 2 chiến thắng.

Không ghi nổi bàn thắng từ bóng sống

Tờ Bola nhấn mạnh vào thống kê cho thấy bản lĩnh kém của Indonesia: “Một con số đáng báo động, Garuda không ghi nổi bàn thắng nào từ tình huống bóng sống trong 2 trận vòng loại cuối”.

Toàn bộ các bàn thắng của Indonesia ở giai đoạn 4 đều đến từ chấm phạt đền do Kevin Diks thực hiện, trong trận thua 2-3 trước Saudi Arabia.

Indonesia không thể ghi bàn từ bóng sống. Ảnh: AFC

Trong trận thua Iraq, các cầu thủ nhập tịch của Indonesia hầu như không thể tiếp cận khung thành đối phương.

Indonesia thực hiện tổng cộng 9 pha dứt điểm trong trận gặp Iraq, với chỉ 1 lần đưa bóng trúng đích. Khi bế tắc, giải pháp treo bóng từ hai cánh được lựa chọn nhưng không hiệu quả.

Ngược lại, Iraq tung ra 7 pha dứt điểm với 2 lần chính xác. Các cầu thủ của HLV Graham Arnold ngoài việc ghi 1 bàn còn có 1 lần bị khung thành từ chối.

Patrick Kluivert kém

Việc Indonesia không giành vé World Cup 2026 vượt qua phạm vi bóng đá Đông Nam Á. Từ Hà Lan, sự kiện này cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

“Patrick Kluivert và các trợ lý không đủ năng lực dẫn Indonesia”, tờ De Telegraaf của Hà Lan viết.

Kluivert bị chính báo chí Hà Lan chê bai. Ảnh: AFC

De Telegraaf phân tích: “Mặc dù Indonesia đã mời nhiều gương mặt người Hà Lan tham gia ở mọi cấp độ trong ban huấn luyện và đội hình, họ vẫn bị Iraq loại”.

Có thể thấy, Kluivert không chỉ hứng chịu những chỉ trích từ truyền thông Indonesia, mà còn bị chê bai từ quê nhà.

Nhà báo Driessen của De Telegraaf lập luận: “Họ thể hiện phong độ tệ hại dù đối đầu với những đối thủ không hề mạnh”. Quả thực, Saudi Arabia lẫn Iraq đều không còn là thế lực như trước.

Bài báo kết luận: “Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến sự phán xét. Phần lớn những người Hà Lan sẽ sớm bị buộc phải rời Jakarta, với một ghi chú nổi bật: Không xứng đáng”.

Việc LĐBĐ Indonesia (PSSI) bổ nhiệm Kluivert thay Shin Tae Yong ngay từ đầu đã vấp phải tranh cãi. Trong 8 trận với cựu tiền đạo Barca, Garuda thua 50%, hiệu số 11-15.