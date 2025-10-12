Trận thua 0-1 trước Iraq không chỉ khiến Indonesia chính thức khép lại giấc mơ World Cup 2026, mà còn bị bao phủ bởi hình ảnh hỗn loạn và đáng xấu hổ trên khán đài.

Khi "Garuda" bị dẫn bàn ở hiệp hai, hàng nghìn cổ động viên Indonesia đã không giữ nổi bình tĩnh, đồng loạt ném chai lọ, vật cứng và cả pháo sáng xuống sân King Abdullah Sport City (Saudi Arabia), khiến trận đấu bị gián đoạn trong bầu không khí đầy căng thẳng.

Nhiều vật thể lạ được CĐV Indonesia ném xuống sân - Ảnh chụp màn hình

Mọi chuyện bắt đầu sau tình huống tiền đạo Ole Romeny phạm lỗi với hậu vệ Tahseen bên phía Iraq. Khi Tahseen nằm sân đau đớn, nhiều CĐV Indonesia cho rằng đối phương “câu giờ” và trút giận bằng cách ném hàng loạt vật thể xuống khu vực cầu thủ Iraq đang đứng.

Trọng tài cùng lực lượng an ninh phải tạm dừng trận đấu, trong khi cầu thủ hai đội cố gắng dọn rác và trấn an khán giả.

Hình ảnh chai lọ, mảnh nhựa vương vãi khắp mặt sân nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây phẫn nộ trong cộng đồng bóng đá châu Á, làm xấu đi hình ảnh bóng đá Đông Nam Á.

Dù Indonesia đã nỗ lực chiến đấu hết mình, hành động thiếu kiểm soát của một bộ phận người hâm mộ xứ Vạn đảo đã khiến chiến dịch vòng loại khép lại trong nỗi tiếc nuối và vết gợn lớn về tinh thần thể thao.