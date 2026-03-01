Highlights Indonesia 0-1 Bulgaria:

Indonesia bước vào trận chung kết FIFA Series 2026 với lợi thế sân nhà, nhưng lại phải nhận thất bại cay đắng 0-1 trước Bulgaria. Trận đấu chứng kiến sự áp đảo về kiểm soát bóng của đội chủ nhà, nhưng hiệu quả tấn công lại không tương xứng.

Indonesia chỉ chịu thất bại tối thiểu trước đại diện châu Âu - Ảnh: Asean Football

Trong phần lớn hiệp một, Indonesia làm chủ thế trận nhưng thiếu sắc bén ở những pha xử lý cuối cùng. Bước ngoặt đến ở phút 34 khi Dimitrov khiến Diks phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho Bulgaria hưởng phạt đền và Petkov không mắc sai lầm nào để mở tỷ số.

Sang hiệp hai, Indonesia đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Họ suýt phải nhận thêm bàn thua khi thủ môn Paes mắc sai lầm, nhưng hàng thủ đã kịp cứu nguy. Dù vậy, vận may không đứng về phía đội chủ nhà.

Phút 72, Romeny thực hiện pha lốp bóng kỹ thuật nhưng bóng dội xà ngang. Đến phút 87, cú sút căng của Ridho tiếp tục bị xà ngang từ chối trong sự tiếc nuối của khán giả.

Chung cuộc, Indonesia thất bại 0-1 và nhìn Bulgaria đăng quang. Một trận thua để lại nhiều tiếc nuối khi họ đã chơi không tệ, nhưng sai lầm và thiếu may mắn đã định đoạt tất cả.

Ghi bàn: Petkov 38' (phạt đền)

Đội hình xuất phát

Indonesia: Audero, Ridho, Idzes, Hubner, Tjoe A On, Verdonk, Pelupessy, Diks, Oratmangoen, Santana, Romeny

Bulgaria: Mitov, Velkovski, Stoyanov, Ivanov, Hristov, Krastev, Kraev, Minchev, Petkov, Dimitrov, Georgiev