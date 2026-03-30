"Chúng tôi có buổi tập tại Ninh Bình và được đón tiếp nồng hậu. Trước đó đội cũng có chuyến tập huấn tại Thái Lan và sẵn sàng cho trận đấu gặp tuyển Việt Nam. Với những gì diễn ra, chúng tôi rất tiếc nuối và thất vọng khi không giành quyền VCK Asian Cup. Đội sẽ tập trung vào những gì mình làm được.

Tôi tự hào với các cầu thủ và BHL. Họ cố gắng hết sức hướng đến kết quả tốt nhất. Với chúng tôi, mục tiêu luôn là giành chiến thắng. Các cầu thủ đang làm việc mỗi ngày để hướng đến mục tiêu đó", HLV Peter Cklamovski của tuyển Malaysia phát biểu trước trận gặp tuyển Việt Nam.

HLV Peter Cklamovski của tuyển Malaysia rất tự tin. Ảnh: FAM

Đánh giá về tuyển Việt Nam, thuyền trưởng tuyển Malaysia nói: "Họ có những cầu thủ rất chất lượng. Tuyển Việt Nam là tập thể mạnh, và chúng tôi kiểm soát những gì có thể, đồng thời tôn trọng mọi đối thủ, cố gắng cho trận đấu.

Endrick đang thi đấu ở CLB Công an TP.HCM có kinh nghiệm thi đấu ở Việt Nam, có thể giúp đội trong quá trình chuẩn bị. Chúng tôi tập trung và hướng đến màn trình diễn tốt nhất. Trận đấu sẽ rất hay giữa 2 đội bóng mạnh. Những gì đã diễn ra là đám mây đen với các cầu thủ, nhưng toàn đội có tinh thần tốt, đoàn kết với nhau, cố gắng và cống hiến cho đội tuyển".

Trong khi đó, cầu thủ Dion Cools cho biết: "Sau 1 tuần tập luyện, chúng tôi có thể trạng tốt nhất và sẵn sàng cho trận tái đấu tuyển Việt Nam. Trận đấu rất khó khăn, nhưng chúng tôi cố gắng hết mình. Tuyển Malaysia sẽ giành kết quả tốt. Chúng tôi hy vọng ghi bàn vào lưới Việt Nam. Đương nhiên nhiên việc ghi bàn là phải làm được nhưng màn trình diễn của toàn đội là điều quan trọng không kém".

Trận tuyển Việt Nam vs Malaysia lăn bóng vào lúc 19h ngày 31/3 trên SVĐ Thiên Trường, Ninh Bình.