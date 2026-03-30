Báo chí Malaysia không khỏi tiếc nuối khi từ chỗ đáng ra cuộc tái đấu giữa 2 đội vào tối mai (31/3) sẽ cực kỳ căng thẳng, mang tính quyết định suất vé dự VCK Asian Cup 2027 của bảng F, thì trận đấu hiện chỉ là thủ tục, bởi bê bối tai tiếng của bóng đá nước nhà.

Nooa Laine tự tin anh cùng đồng đội có thể thắng tuyển Việt Nam.

Với việc bị AFC xử thua 0-3 các trận lượt đi gặp Nepal và Việt Nam, Malaysia mất ngôi đầu bảng và ‘đặt’ vé vào tay thầy trò HLV Kim Sang Sik. Tuy nhiên, ‘Hiramau Malaysia’ sẽ không buôi xuôi trên sân Thiên Trường, thậm chí còn hạ quyết tâm cao đánh bại chủ nhà để chứng tỏ giá trị của mình, bất kể tai tiếng nhập tịch lậu 7 cầu thủ.

Tiền vệ sinh ra tại Phần Lan, Nooa Laine ra mắt tuyển Malaysia từ 2023, cho biết đội đã có sự chuẩn bị tốt, bao gồm cả buổi tập huấn ở Bangkok (Thái Lan) để sẵn sàng cho trận đấu với tuyển Việt Nam.

Ngôi sao 23 tuổi chỉ ra ‘vũ khí’ có thể giúp đội nhà thắng đoàn quân của HLV Kim Sang Sik: “Trận đấu trên sân Thiên Trường sẽ rất khó khăn nhưng Malaysia có một đội hình rất mạnh. Tôi tin chúng ta có thể thắng tuyển Việt Nam”.

Nooa Laine thể hiện sự quyết tâm: “Mỗi khi được vào sân chơi cho tuyển Malaysia đều là một vinh dự lớn và chúng tôi luôn đặt mục tiêu chiến thắng. Bản thân tôi luôn nỗ lực hết sức để đóng góp cho màu cờ sắc áo này”.

Tuyển Malaysia sẽ không 'buông' trận đấu ở Thiên Trường, dù chỉ còn mang tính thủ tục.

Liên quan đến trận đấu, tờ The Star nhắc đến ‘nội gián’ Endrick dos Santos – từng chơi cho CLB bóng đá TP.HCM và giờ đang khoác áo CATP.HCM, với những thông tin hữu ích có thể giúp cho Malaysia thuận lợi hơn khi đấu Việt Nam.

Dos Santos là thành viên chủ chốt ở trận lượt đi Malaysia 4-0 Việt Nam.

“Sự am hiểu về đối thủ của Dos Santos đã giúp ích rất nhiều cho tuyển Malaysia trong việc tìm ra những bước đột phá trong trận đấu đó. Và anh sẵn sàng đóng vai trò then chốt một lần nữa để giúp đội nhà khép lại vòng loại Asian Cup 2027 một cách tích cực”.

Theo Dos Santos thì tuyển Malaysia phải đặc biệt quan tâm đến Xuân Son và Hoàng Hên: “Son đã trở lại tuyển Việt Nam và chúng ta đều biết khả năng ghi bàn của cậu ấy ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG.

Hoàng Hên là một tiền vệ kiến tạo giỏi. Do vậy sẽ rất thú vị khi được đấu với anh ấy ở khu vực giữa sân...”.

Highlights Việt Nam 3-0 Bangladesh (nguồn: FPT Play)