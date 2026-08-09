Hệ thống tác chiến điện tử (EW) Borshchevik. Ảnh: cnews.ru

Trên các tuyến lửa Ukraine, mỗi thiết bị đầu cuối Starlink không còn chỉ là công cụ liên lạc mà đã trở thành mục tiêu chiến lược.

Để đối phó, Nga triển khai Borshchevik - hệ thống/tổ hợp tác chiến điện tử (EW) di động được thiết kế riêng để “săn” những anten nhỏ bé nhưng quan trọng này.

Thông tin từ trang chính thức của nhà sản xuất và các báo cáo kỹ thuật gần đây hé lộ một hệ thống gọn nhẹ nhưng đầy tham vọng.

Hệ thống Borshchevik nặng chỉ khoảng 20kg cho phần thiết bị chính, cộng thêm cột anten khoảng 80kg, dễ dàng lắp lên xe bán tải.

Chỉ cần 5 phút để triển khai, tổ hợp Borshchevik có thể quét cung 180 độ và phát hiện tín hiệu terminal Starlink trong bán kính 10km.

Độ chính xác được công bố ở mức 5 mét. Điều ấn tượng hơn nằm ở tốc độ: chỉ với một lần quét, thuật toán kết hợp định hướng sóng vô tuyến và có thể xác định vị trí mục tiêu dưới 3 phút.

Phiên bản nâng cấp Borshchevik-2 thậm chí nâng độ chính xác lên 0,4 mét nhờ góc quan sát rộng và khả năng thay đổi vị trí liên tục.

Cơ chế hoạt động dựa trên việc bắt tín hiệu ở dải tần 2,4 và 5,8 GHz, những băng tần terminal Starlink sử dụng khi giao tiếp với thiết bị mặt đất. Anten định hướng đo góc đến nguồn phát.

Khi tổ hợp di chuyển dọc tuyến và thực hiện hai phép đo từ các vị trí khác nhau, thuật toán tính toán giao điểm để đưa ra tọa độ.

Starlink của tỷ phú Elon Musk. Ảnh: TL.

Dữ liệu được xử lý ngay trên giao diện đồ họa gắn bản đồ địa hình, rồi truyền nhanh đến các đơn vị hỏa lực dưới nhiều định dạng khác nhau.

Hệ thống còn có khả năng theo dõi đồng thời tới 64 terminal, tiêu thụ điện chỉ 70W và hoạt động ổn định trong điều kiện nhiệt độ từ âm -20 đến dương +50 độ C.

Ưu thế lớn nhất của Borshchevik là sự cơ động. Thay vì cố định tại chỗ, tổ hợp có thể lướt dọc tuyến tiếp xúc, dừng quét mỗi 5 kilomet và dần vẽ nên bản đồ vị trí các terminal đối phương.

Điều này giúp giảm nguy cơ bị phát hiện, đồng thời rút ngắn thời gian từ lúc phát hiện đến khi tấn công. Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý rằng hệ thống Borshchevik chủ yếu bắt tín hiệu mặt đất chứ không trực tiếp can thiệp liên kết vệ tinh ở băng tần cao hơn của Starlink.

Hiệu quả còn phụ thuộc vào địa hình, thời tiết và các biện pháp ngụy trang hay di chuyển liên tục của phía Ukraine.

Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine, Borshchevik không phải vũ khí gây nhiễu mà đóng vai trò “mắt” tình báo điện tử.

Nó biến những điểm liên lạc tưởng chừng vô hình thành tọa độ cụ thể, mở đường cho pháo binh hoặc drone tấn công chính xác.

Khi được kết hợp với các hệ thống gây nhiễu tầm xa hơn, tổ hợp này góp phần tạo nên một mạng lưới đối phó toàn diện với mạng vệ tinh thương mại đang được quân sự hóa.

Hệ thống Borshchevik phản ánh xu hướng vũ khí điện tử hiện đại: chuyên biệt, nhẹ và tập trung vào một lỗ hổng cụ thể.

Dù hiệu quả thực tế trên chiến trường vẫn đang được kiểm chứng, hệ thống này cho thấy cuộc đua công nghệ giữa hai bên ngày càng tinh vi và không khoan nhượng.

(Theo vpk.name, cnews.ru, pcmag.com, aryanews.com)



