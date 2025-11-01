Dựa trên những nguồn tin đáng tin cậy từ giới phân tích và chuỗi cung ứng, iPhone 18 Pro được xem là một trong những thay đổi lớn nhất của Apple trong nhiều năm gần đây.

Một concept iPhone 18 Pro. Ảnh: PhoneArena

Một điều đáng chú ý là Apple được cho là sẽ thay đổi lịch phát hành iPhone. Lần đầu tiên, dòng Pro sẽ ra mắt trước, trong khi những phiên bản tiêu chuẩn sẽ lùi sang năm sau.

Theo đó, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone màn hình gập sẽ xuất hiện trong tháng 9/2026. Riêng iPhone 18 và iPhone 18e sẽ được giới thiệu muộn hơn vào mùa xuân 2027.

Cách làm mới này cho thấy Apple muốn đặt dòng Pro vào vị trí trung tâm, nơi thể hiện sức mạnh công nghệ tối đa của hãng.

Nếu chưa vội nâng cấp iPhone trong mùa mua sắm cuối năm nay, dưới đây là 8 lý do nên chờ iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Thiết kế: Giữ sự cao cấp, tinh chỉnh chi tiết

Theo các rò rỉ ban đầu, iPhone 18 Pro sẽ không thay đổi quá nhiều về kiểu dáng so với iPhone 17 Pro. Apple được cho là tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế vuông vức, khung nhôm đúc nguyên khối và cụm 3 camera nằm trên "plateau".

Cách bố trí 3 ống kính theo tam giác quen thuộc được giữ nguyên, thể hiện phong cách đặc trưng của dòng Pro những năm gần đây.

Kích thước màn hình cũng sẽ duy trì ở mức 6,3 inch trên bản Pro và 6,9 inch trên Pro Max. Điều này cho thấy Apple đã tìm ra kích thước tối ưu, đủ lớn để mang lại trải nghiệm xem thoải mái nhưng không quá cồng kềnh đối với người dùng.

Một chi tiết thú vị từ chuỗi cung ứng hé lộ rằng phần Ceramic Shield ở mặt lưng, khu vực phục vụ sạc MagSafe, có thể được làm “bán trong suốt”, cho phép người dùng nhìn thấy một phần bên trong máy.

Dù chưa rõ Apple định thể hiện điều đó như thế nào, đây là tín hiệu cho thấy hãng muốn tăng tính nhận diện và tạo điểm nhấn thẩm mỹ.

Dynamic Island thu nhỏ: Bước chuyển trước khi biến mất

Từ khi Dynamic Island xuất hiện, Apple đã biến khu vực camera trước thành một phần tương tác của giao diện.

Nhưng với iPhone 18 Pro, khu vực này sẽ được rút gọn đáng kể. Nhiều báo cáo cho rằng Apple đang tiến gần đến việc đưa hệ thống Face ID xuống dưới màn hình để loại bỏ hoàn toàn Dynamic Island trong tương lai.

Tuy nhiên, các nguồn tin uy tín lại không đồng thuận về thời điểm. Một số cho rằng Apple đang hướng tới một thiết kế chỉ còn duy nhất camera dạng lỗ ở góc trái màn hình.

Các chuyên gia phân tích màn hình lại dự đoán Dynamic Island vẫn sẽ tồn tại thêm một năm, nhưng kích thước sẽ nhỏ hơn đáng kể. Đây có thể coi là bước chuyển tiếp giữa thiết kế hiện tại và tầm nhìn “màn hình tràn viền tuyệt đối” trong tương lai.

Chip A20 Pro: Sức mạnh mới cho AI trên thiết bị

Điểm đáng chờ đợi nhất trên iPhone 18 Pro nằm ở bộ xử lý A20 Pro. Con chip này dự kiến được sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC. Dù hiệu năng CPU và GPU có thể chỉ tăng nhẹ so với A19 Pro, sự khác biệt thực sự nằm ở cách con chip này được thiết kế.

Apple sẽ áp dụng công nghệ đóng gói mới CoWoS, giúp bộ xử lý, bộ nhớ và Neural Engine kết nối trực tiếp hơn.

Sự thay đổi này nhằm phục vụ cho tầm nhìn Apple Intelligence – hệ sinh thái AI chạy trực tiếp trên thiết bị thay vì phụ thuộc quá nhiều vào đám mây.

Điều đó có nghĩa là iPhone 18 Pro không chỉ mạnh hơn, mà sẽ thông minh hơn, phản hồi nhanh hơn và xử lý nhiều tác vụ AI ngay cả khi không có Internet.

Modem 5G C2: Apple từng bước thoát khỏi Qualcomm

Apple từ lâu muốn tự phát triển modem di động để giảm phụ thuộc vào Qualcomm. iPhone 18 Pro được cho là sẽ đánh dấu cột mốc quan trọng khi trang bị modem C2 do Apple sản xuất.

Modem này hỗ trợ kết nối 5G băng tần mmWave tại Mỹ và có khả năng hoạt động với tốc độ cao hơn cùng mức tiêu thụ điện năng tối ưu hơn.

Việc tự làm modem không chỉ là chiến lược giảm chi phí hoặc tối ưu pin, mà còn là sự chủ động tuyệt đối về công nghệ lõi. Apple muốn kiểm soát trọn vẹn hiệu năng từ chip đến modem, giống cách họ đã làm với vi xử lý và đồ họa.

Cảm biến camera Samsung: Thay đổi lớn sau hơn 1 thập kỷ

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là Apple có thể không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Sony cho cảm biến camera. Samsung đang phát triển cảm biến 3 lớp PD-TR-Logic dành riêng cho iPhone 18, cho tốc độ đọc dữ liệu nhanh hơn, giảm nhiễu và tăng dải tương phản. Đây là lần đầu tiên Samsung có thể trở thành nhà cung ứng cảm biến chính cho iPhone.

Video concept iPhone 18 Pro Max. (Nguồn: Sam Tech)

Nếu điều này thành hiện thực, chất lượng ảnh trên iPhone 18 Pro sẽ cải thiện rõ rệt, đặc biệt trong môi trường có độ sáng phức tạp, như chụp ngược sáng hoặc chuyển cảnh nhanh.

Ống kính biến thiên khẩu độ: “Chất DSLR” xuất hiện trên iPhone

Apple còn được cho là sẽ trang bị ống kính biến thiên khẩu độ cho camera chính 48MP. Khác với các đời iPhone trước luôn cố định khẩu độ, người dùng iPhone 18 Pro có thể thay đổi khẩu độ tùy theo hoàn cảnh.

Khi cần nhiều ánh sáng, máy sẽ mở khẩu độ để thu sáng tối đa. Khi muốn chụp phong cảnh hoặc cần độ sâu trường ảnh cao, khẩu độ sẽ thu nhỏ lại.

Sự linh hoạt này lần đầu mang đến cảm giác điều khiển như một máy ảnh chuyên nghiệp trên iPhone, từ đó nâng trải nghiệm nhiếp ảnh di động lên một đẳng cấp mới.

5G vệ tinh: Kết nối Internet ngay cả khi mất sóng di động

Nếu như các đời iPhone trước chỉ hỗ trợ gửi tin nhắn khẩn cấp qua vệ tinh, iPhone 18 Pro được dự đoán sẽ làm được nhiều hơn thế: truy cập dữ liệu Internet bằng vệ tinh.

Điều này mở ra khả năng kết nối ngay cả ở vùng không có sóng di động, từ biển khơi, núi rừng cho tới các khu vực thiên tai.

Nếu Apple triển khai thành công, hành trình đi trekking, cắm trại hoặc làm việc xa vùng phủ sóng sẽ không còn là trở ngại.

Nút Camera Control: Đơn giản hơn, bền hơn

Apple sẽ tinh chỉnh nút Camera Control thế hệ thứ hai bằng cách loại bỏ lớp cảm ứng điện dung, giữ lại cảm biến lực để giảm chi phí sản xuất và giảm rủi ro hỏng hóc.

Điều này không làm mất đi chức năng mà giúp nút này hoạt động ổn định hơn, đồng thời giảm chi phí bảo hành.

Dựa trên những thông tin hiện có, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max không chỉ là một bản nâng cấp phần cứng. Nó là bước chuyển mình chiến lược của Apple, từ thiết kế, nhiếp ảnh, AI cho tới kết nối.

Nếu iPhone 17 Pro là chiếc iPhone hoàn thiện, thì iPhone 18 Pro có thể sẽ là chiếc iPhone mang tính cách mạng.

(Theo Macrumors, AppleInsider)