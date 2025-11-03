Năm 2027 sẽ đánh dấu cột mốc quan trọng: dòng iPhone bước sang thế hệ thứ 20. Khi đó, chắc chắn sẽ có những màn kỷ niệm rầm rộ, các bài đánh giá dày đặc và vô số tranh luận trong cộng đồng công nghệ. Nhưng ngay lúc này, những thông tin rò rỉ đầu tiên về iPhone 20 Pro Max đang gây ra không ít tranh cãi.

Hệ thống camera sau trên iPhone 17 Pro Max và 17 Pro. Ảnh: PhoneArena

Bất ngờ hơn cả là Apple có thể sẽ sử dụng công nghệ cảm biến camera đã ra mắt từ năm 2024 cho chiếc iPhone của năm 2027. Nghe thì có vẻ nghịch lý, nhưng tất cả diễn ra vì Apple muốn ưu tiên sự ổn định và hiệu quả, thay vì chạy theo cuộc đua công nghệ không hồi kết.

Chiến lược của Apple

Không phải ngẫu nhiên mà Apple thường bị xem là “đi chậm” trong nhiều lĩnh vực.

Camera của họ không phải lúc nào cũng có cảm biến lớn nhất. Điện thoại gập thì chưa xuất hiện. Dung lượng pin không bao giờ dẫn đầu bảng. Màn hình hiếm khi sáng nhất, và khả năng chống phản chiếu ánh sáng còn kém hơn một số mẫu Android.

Gần đây, Apple còn bị đánh giá là chậm trong cuộc đua AI, trong khi các đối thủ liên tục công bố tính năng mới.

Thế nhưng, kết quả mới là điều quyết định. Ảnh chụp từ iPhone, kể cả bản tiêu chuẩn như iPhone 14 hay iPhone 15, đã đủ khiến rất nhiều người dùng hài lòng. Tính nhất quán màu sắc, sự ổn định khi quay video, khả năng xử lý ánh sáng thông minh và hiệu ứng tự nhiên khi chụp chân dung khiến iPhone luôn là lựa chọn đáng tin cậy.

Apple không chạy theo xu hướng, mà chọn thời điểm công nghệ đạt độ chín để triển khai.

Dù iPhone chụp ảnh đẹp, người dùng vẫn gặp một giới hạn khó chịu: quá ít lựa chọn camera.

iPhone thường chỉ có 3 cấu hình cơ bản: dòng tiêu chuẩn với camera chính và góc siêu rộng, dòng Pro bổ sung tele, còn các dòng như SE hay 16e thì tối giản hơn nữa. Điều này tạo cảm giác đơn điệu đối với những người thích khám phá nhiếp ảnh trên smartphone.

Trong khi đó, Android đã biến camera thành sân chơi sáng tạo. Một số điện thoại sở hữu cảm biến 1 inch cỡ lớn, nhiều mẫu có zoom quang học 10x, cảm biến 200 megapixel, ống kính thay đổi khẩu độ, thậm chí có cả tiêu cự cố định 35mm như máy ảnh chuyên nghiệp.

Từ pixel lớn hơn, cảm biến đa tầng cho đến ống kính tele chuyên dụng, Android liên tục thử nghiệm những cấu hình táo bạo mà Apple chưa từng chạm đến.

Sự đa dạng này khiến người dùng thích chụp ảnh cảm thấy Android hấp dẫn hơn về mặt trải nghiệm sáng tạo.

Cảm biến LOFIC 2024 sẽ góp mặt trên iPhone 20 Pro Max

Nguồn tin nội bộ cho biết Apple đang thử nghiệm loại cảm biến mang tên LOFIC – Lateral Overflow Integration Capacitor. Công nghệ này không phải sản phẩm hoàn toàn mới.

Ngay từ năm 2019, một nguyên mẫu đã được trình diễn tại hội chợ công nghệ, đến năm 2024 OmniVision chính thức giới thiệu cảm biến OV50K40, cảm biến đầu tiên ứng dụng TheiaCel kết hợp HDR độc quyền của hãng với LOFIC.

Mục tiêu duy nhất của công nghệ này là giải quyết bài toán khó nhất trong nhiếp ảnh: duy trì chi tiết khi cảnh vật có độ tương phản ánh sáng cực mạnh, như chụp giữa trời nắng gắt hoặc trong môi trường ngược sáng.

Video concept iPhone 20 Pro Max. (Nguồn: Léoraxis)

Ngoài OV50K40, OmniVision cũng cho ra mắt cảm biến OV50R và OV50X, trong đó OV50X thuộc nhóm cảm biến cao cấp với kích thước xấp xỉ 1 inch. Đây được xem là bước tiến lớn của camera smartphone, vốn luôn bị hạn chế bởi diện tích cảm biến nhỏ so với máy ảnh chuyên nghiệp.

Việc Apple cân nhắc đưa công nghệ này lên iPhone 20 Pro Max cho thấy hãng đang ưu tiên chất lượng ảnh thực tế thay vì chạy theo con số hay marketing.

Apple không muốn là hãng đầu tiên, mà muốn là hãng làm tốt nhất. Với chiến lược đó, công nghệ LOFIC có thể trở thành lựa chọn lý tưởng. Sau nhiều năm tồn tại và được kiểm chứng, cảm biến này sẽ mang lại lợi ích rõ ràng cho người dùng.

LOFIC giúp cảm biến ghi lại nhiều ánh sáng hơn mà không bị cháy sáng ở vùng highlight hay mất chi tiết ở vùng tối. Điều này đặc biệt quan trọng với người dùng iPhone, vốn thích quay video và chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Nếu Apple thực sự trang bị cảm biến này trên iPhone 20 Pro Max, người dùng sẽ có một thiết bị cho khả năng kiểm soát ánh sáng và dải sáng vượt trội so với các thế hệ trước, kể cả khi thông số cảm biến không phải là “mới nhất”.

Tận dụng công nghệ cảm biến từ 2024 trên mẫu iPhone năm 2027 có thể khiến nhiều người hoài nghi, nhưng xét trên triết lý của Apple, đây là một bước đi hợp lý.

Apple không chạy theo những công nghệ chưa hoàn thiện. Họ chọn những gì đã được kiểm nghiệm, sau đó tinh chỉnh để trở thành trải nghiệm tốt nhất dành cho người dùng.

iPhone 20 Pro Max có thể không sở hữu camera “đỉnh” về thông số, nhưng rất có thể sẽ trở thành chiếc iPhone cho chất lượng ảnh và video ổn định nhất từ trước đến nay. Với Apple, đó mới là điều quan trọng.



(Theo PhoneArena, Macworld)