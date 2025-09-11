Theo ước tính của công ty nghiên cứu Omdia, mẫu iPhone Pro Max đóng góp gần 50% lượng iPhone bán ra tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2025, một trong những tỷ lệ cao nhất thế giới.

“Người dùng Việt Nam cho thấy sự ưu ái bất thường đối với các mẫu iPhone cao cấp. Pro Max chiếm gần một nửa tổng lượng máy xuất xưởng tại thị trường này trong nửa đầu năm nay – mức rất hiếm thấy trên quy mô toàn cầu”, ông Le Xuan Chiew, nhà phân tích cấp cao tại Omdia, chia sẻ với VietNamNet. Ngoài ra, lô hàng iPhone cũng tăng 15% so với một năm trước.

iPhone 17 Pro Max vừa được ra mắt ngày 10/9. Năm nay, Việt Nam nằm trong nhóm thị trường mở bán iPhone 17 sớm nhất thế giới. Ảnh: Apple

Ông cho rằng xu hướng này được thúc đẩy bởi ba yếu tố chính: kênh bán lẻ mở rộng, tùy chọn trả góp linh hoạt và chiến lược bản địa hóa mạnh mẽ của Apple.

“Sự kết hợp giữa phân phối chính hãng, liên kết với các tổ chức tài chính và chiến dịch marketing địa phương hóa đã giúp Apple củng cố cả thị phần lẫn hình ảnh thương hiệu tại Việt Nam”, ông nói thêm.

Không chỉ vậy, năm nay Việt Nam đã chính thức được Apple xếp vào nhóm thị trường tier-1, tức nhóm quốc gia được mở bán iPhone cùng thời điểm với các thị trường lớn như Nhật Bản, Singapore.

Theo Shubham Nimkar, nhà phân tích của Counterpoint Research, từ nay người tiêu dùng Việt không còn phải sang Singapore hay Thái Lan để mua máy sớm, đồng thời được hưởng đầy đủ dịch vụ hậu mãi.

Apple cũng đang tăng cường hiện diện tại Việt Nam bằng các dịch vụ hỗ trợ tiếng Việt. Sau khi bổ sung Siri tiếng Việt hồi đầu năm, hãng cho biết sẽ sớm đưa Apple Intelligence sang ngôn ngữ này trong năm nay.

Trước đó, theo Omdia, Apple là thương hiệu smartphone bán chạy thứ hai tại Việt Nam trong quý II với thị phần 20%, chỉ sau Samsung (26%). Ông Chiew nhận xét Việt Nam là một thị trường đáng chú ý nhờ các lợi thế về kinh tế và công nghệ 5G được đẩy mạnh.

Thị trường smartphone cao cấp toàn cầu tăng trưởng vượt kỳ vọng

Xu hướng “chịu chi” của người dùng Việt cũng phản ánh bức tranh toàn cầu. Theo Counterpoint Research, trong 6 tháng đầu năm nay, thị trường smartphone cao cấp (giá trên 600 USD) tăng trưởng 8% so với cùng kỳ, đạt mức cao kỷ lục. Con số này gấp đôi mức tăng trưởng chung của toàn ngành (4%).

“Người dùng ngày càng dành nhiều thời gian cho smartphone và sẵn sàng nâng cấp lên các mẫu cao cấp để có trải nghiệm tốt hơn, đặc biệt khi khả năng chi trả đã được cải thiện”, chuyên gia Shubham Nimkar cho biết. Ông nhấn mạnh phân khúc cao cấp hiện chiếm tới hơn 60% tổng doanh thu smartphone toàn cầu, trở thành trọng tâm chiến lược của các hãng.

Top 5 thương hiệu smartphone cao cấp bán chạy nhất thế giới gọi tên Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Google. Ảnh: Counterpoint

Trong nhóm này, Apple vẫn dẫn đầu với 62% thị phần, tăng trưởng 3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, thị phần của hãng đã thu hẹp do sự bứt phá của nhiều đối thủ.

Huawei phục hồi mạnh tại Trung Quốc nhờ cộng đồng người dùng trung thành và các thiết bị sáng tạo như Mate XT gập ba.

Xiaomi hưởng lợi từ hiệu ứng “halo” của dòng xe điện cao cấp, kéo theo mảng smartphone. Google lần đầu lọt top 5 thương hiệu cao cấp sau 5 năm, nhờ sức hút của dòng Pixel 9 với thông điệp “AI-first”.

Trong khi đó, Samsung ghi nhận kết quả tích cực từ Galaxy S25 và đặt kỳ vọng lớn vào Z Fold7.

Xét theo từng thị trường, Ấn Độ là quốc gia tăng trưởng nhanh nhất, với mức tăng 37% so với cùng kỳ, nhờ Apple mở rộng tiếp cận và gói trả góp phổ biến.

Tuy nhiên, xét về quy mô tuyệt đối, Trung Quốc vẫn là thị trường cao cấp lớn nhất, đóng góp phần lớn tăng trưởng toàn cầu.

Dù còn chiếm tỷ lệ nhỏ, điện thoại gập tiếp tục là phân khúc được chú ý, khi các hãng coi đây là chiến lược nâng tầm hình ảnh sang phân khúc xa xỉ. Apple được dự báo sẽ tham gia sân chơi này vào năm 2026.

Đáng chú ý, thiết bị tích hợp AI thế hệ mới (GenAI) hiện đã chiếm hơn 80% doanh số smartphone cao cấp. Điều này cho thấy AI đang trở thành yếu tố khác biệt then chốt, khi sự khác biệt phần cứng giữa các mẫu cao cấp ngày càng thu hẹp.