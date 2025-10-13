Theo Mark Gurman của Bloomberg, Apple sẽ công bố từ 2 đến 3 sản phẩm mới trong tuần này, gồm iPad Pro, Vision Pro và có thể cả MacBook Pro 14 với chip M5 thế hệ mới.

Apple sẽ ra mắt loạt sản phẩm mới tuần này, bao gồm: iPad Pro, Vision Pro và MacBook Pro M5. Ảnh: Macrumors

Trong bản tin Power On, Gurman cho biết Apple sẽ không tổ chức sự kiện ra mắt truyền thống, mà chỉ phát hành thông cáo báo chí trên trang Apple Newsroom, kèm theo các video quảng bá ngắn trên YouTube.

Do thứ Hai là ngày nghỉ lễ Columbus ở Mỹ và Lễ Tạ ơn tại Canada, Apple nhiều khả năng sẽ dời thời điểm công bố sang thứ Ba hoặc muộn hơn trong tuần.

iPad Pro M5: sức mạnh tăng, thiết kế giữ nguyên

Dòng iPad Pro mới đã bất ngờ bị rò rỉ qua hai video mở hộp tại Nga, xác nhận máy trang bị chip M5, ít nhất 12GB RAM, nhưng không có thay đổi lớn về thiết kế.

Một chi tiết nhỏ được ghi nhận là dòng chữ “iPad Pro” không còn xuất hiện ở mặt lưng.

Trước đó, có tin đồn rằng Apple sẽ bổ sung hai camera trước để thuận tiện cho các cuộc gọi video ở cả chế độ ngang và dọc, tuy nhiên video rò rỉ không cho thấy điều này, khiến tin đồn trở nên khó kiểm chứng.

Kết quả Geekbench 6 được chia sẻ trong video cho thấy chip M5 vẫn dùng CPU 9 nhân (3 nhân hiệu năng cao và 6 nhân tiết kiệm điện).

Tuy nhiên, hiệu năng tăng 12% ở đa nhân CPU và GPU nhanh hơn tới 36% so với M4 trên iPad Pro hiện tại – một bước tiến đáng kể cho người dùng sáng tạo nội dung và đồ họa.

Vision Pro nâng cấp nhẹ, thêm tùy chọn màu mới

Thiết bị thực tế ảo Vision Pro cũng nằm trong danh sách cập nhật lần này. Gurman cho biết phiên bản mới nhiều khả năng sẽ dùng chip M5, thay vì M4 như một số tin đồn trước đây.

Một tin khác cho biết Apple đang thử nghiệm chip phụ R2 để cải thiện khả năng xử lý tín hiệu đầu vào, nhưng loại chip này sẽ được sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC, dự kiến chưa ra mắt cho đến nửa cuối năm sau.

Phiên bản Vision Pro mới sẽ có dây đeo “Dual Knit Band” êm ái hơn, cùng tùy chọn màu Space Black sang trọng. Tuy nhiên, kết nối không dây vẫn dừng ở Wi-Fi 6, chưa nâng cấp lên Wi-Fi 6E hay 7, theo các tài liệu từ FCC bị rò rỉ trước đó.

Hiện chưa rõ Apple có coi bản nâng cấp này là Vision Pro thế hệ thứ hai hay không. Một số nguồn tin cho rằng hãng đã tạm dừng phát triển Vision Pro 2 và Vision Air giá rẻ, để tập trung nguồn lực cho kính thông minh (smart glasses) trong tương lai.

MacBook Pro 14 inch M5: hiệu năng vượt bậc

Theo Gurman, MacBook Pro 14 inch bản tiêu chuẩn trang bị chip M5 đã sẵn sàng tung ra thị trường.

Trước đó, AppleInsider tiết lộ rằng phiên bản M5 cơ bản sẽ ra mắt trước, còn các bản M5 Pro và M5 Max cao cấp hơn sẽ xuất hiện vào đầu năm 2026.

Ngoài con chip mới, không có thay đổi lớn nào được kỳ vọng trong lần cập nhật này.

Tuy nhiên, Apple được cho là đang chuẩn bị cải tiến mạnh mẽ hơn ở thế hệ sau, bao gồm màn hình OLED, hỗ trợ cảm ứng, thiết kế mỏng hơn, kết nối di động, và chip M6 sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC – hứa hẹn mang lại mức tăng hiệu năng vượt bậc.

Những sản phẩm khác vẫn đang trên lộ trình

Mark Gurman cũng tiết lộ rằng Apple vẫn đang phát triển các sản phẩm mới khác, bao gồm Apple TV, HomePod mini và AirTag thế hệ mới, nhưng chưa có lịch ra mắt cụ thể.

Ngoài ra, iPad giá rẻ, iPad Air, Studio Display, MacBook Air và iPhone 17e cũng được dự đoán sẽ ra mắt vào đầu năm 2026.

Dù không có sự kiện hoành tráng, tuần này vẫn hứa hẹn là thời điểm quan trọng của Apple với ba bản nâng cấp lớn cho hệ sinh thái thiết bị chủ lực.

Việc đưa chip M5 vào iPad Pro, Vision Pro và MacBook Pro cho thấy Apple đang chuyển dần toàn bộ danh mục sản phẩm sang thế hệ silicon mới, đặt nền tảng cho những thay đổi mạnh mẽ hơn trong năm 2026.

Sự im lặng của Apple trước khi “dội bom” bằng những thông cáo báo chí ngắn gọn lại càng thể hiện chiến lược tinh tế của hãng: để sản phẩm tự nói lên tất cả.

(Theo Macrumors, AppleInsider)